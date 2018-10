Két órán át keresték az autóst Győrszemerénél, aki nem tudta megmondani, hol van a baleset után

Volt, hogy az autós azt mondta, már látja őket, később kiderült, hogy mégsem. Az, hogy miért indult el gépkocsijával rossz irányba, egyelőre nem tisztázott; talán a baleset okozta megrázkódtatás következtében vétette el a sötétben az irányt. Az ittas vezetés nem került szóba.

„Két órán keresztül gyalogoltunk és közben telefonon folyamatosan beszéltünk a sérült autóvezetővel, így próbáltuk megtalálni. Ám többször is téves információt adott nekünk, így aztán csak a véletlennek köszönhető, hogy egyszer csak egy tisztásra érve megláttuk a gépkocsi vészvillogóit. Na, onnét még nyolcszáz métert kellett megtennünk, mire ráleltünk" – mesélte el vasárnap hajnali kalandját a Kisalföldnek Boros Tamás zászlós, a Győri Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának munkatársa, a mentőkből, tűzoltókból és rendőrökből álló megmentőcsapat egyik tagja. Mivel pontos információik nem voltak, végül Koroncó felől indultak el és sok kilométer gyaloglás után akadtak rá a segélykérőre.így írta le az esetet: a mentésirányító a sérülttel és a mentőegységekkel párhuzamosan egyeztetve irányította a keresést, melynek során a férfi mobiltelefonjának helymeghatározását is használta és a törött autó elakadásjelző fényeinek bekapcsoltatásával is próbált segíteni a kutatásban részt vevőknek, akik több irányból próbálkoztak.„A gépkocsiból a baleset következtében és ahogy zötykölődött az úton, szinte roncs lett, a szélvédő is betört – mondta el lapunknak Fekete Lóránt , a Győrszemerei Önkéntes Tűzoltók parancsnoka. Hajnali fél kettőkor SMS-ben és rádión keresztül kapták a hírt a tevékenységirányító központtól, hogy egy autó a 83-as út 62-es kilométerénél lesodródott az útról, majd elindult az erdő felé, a vezető pedig megsérült és nem tudja a tartózkodási helyét. „Nagyon nehezen találtuk meg és kimenteni sem volt könnyű – emlékezett vissza az önkéntes tűzoltó. – A süppedős, saras területen a tűzoltóautó egy idő után nem tudott továbbmenni, a fecskendő pedig minduntalan elakadt a növényzetben, a gallyakban. Végül egy szántóföldön találtuk meg a rommá tört autót, onnét már gyalog, az utolsó 1520 méteren egy létrára fektetve hoztuk ki a sérültet, akit a rohamkocsi ellátás után kórházba szállított."A mentés hajnali négy után ért véget. Nem volt könnyű, de sikerrel jártak. Boros Tamás hozzátette: ha a pórul járt autós telefonja felmondja a szolgálatot, akár rosszul is végződhetett volna a mentőakció.Nyitóoldali kép forrása: Oxygen Hírügynökség