Két karácsonyfa és két koszorú is meggyulladt az ünnepek alatt a megyében

December 24-én délután Nyúlon kapott lángra egy adventi koszorú, ami meggyújtotta az alatta lévő terítőt, majd az étkező asztalt is. A tüzet a tulajdonos eloltotta.



December 26-án Győrben egy Kodály Zoltán utcai társasházi lakásban gyulladt meg az adventi koszorú, a tűzben a szőnyeg is megsérült. A tüzet az ott lakók időben észrevették és vízzel eloltották.



Ugyanaznap este Röjtökmuzsajon egy csillagszórótól gyulladt meg egy karácsonyfa. Az ott tartózkodók egy porral oltóval fékezték meg a tüzet, a helyiség kormozódott.



December 29-én Győrben a Napóleon utcában egy családi házban gyulladt meg a karácsonyfa, a tűz a környező berendezési tárgyakat is meggyújtotta. A győri hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet, amely nagy füstképződéssel járt, a ház kormozódott. A tulajdonost enyhe füstmérgezéssel kórházba szállították.



Januárban a még lakásunkat díszítő adventi koszorú, valamint karácsonyfa potenciális tűzveszélyforrást jelent.



Felhívjuk a figyelmet, hogy a díszítésként használt, vagy karácsonyfán gyújtott gyertyákat, csillagszórókat egy percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni! Mindig tartsuk szem előtt, hogy a gyertya, a karácsonyfán lévő csillagszóró, a nem biztonságos égősor a legkisebb óvatlanság esetén is könnyedén tüzet okozhat!



Javasoljuk, hogyha gyertyát gyújtunk, legyen a közelben az oltásra alkalmas eszköz, egy kancsó víz, vagy porral oltó készülék - tette hozzá a Katasztrófavédelem.