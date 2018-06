Két kamion ütközött Tatabányánál az M1-esen, egy ember meghalt - újabb nagy dugó

Az M1-es autópályán, Budapest felé az 57-es km-nél - Tatabánya térségében - három kamion ütközött össze. A főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a 61-es km-nél, a Tatabánya-Centrum csomópontnál leterelik a pályáról, visszatérni Tatabánya-óvárosnál lehet. A torlódás már most több km-es. A korlátozás a délelőtti órákig is eltarthat - közölte az útinform.e szerint az 57-es kilométerszelvényben, Tatabánya térségében járműszerelvények ütköztek.az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya térségében. A rendelkezésre álló adatok alapján, eddig tisztázatlan okból kamionok ütköztek. A balesetben az egyik kamion vezetője, egy 51 éves férfi olyan súlyosan sérült, hogy a helyszínen életét vesztette, a másik kamionban utazó két személy az elsődleges adatok alapján könnyű sérülést szenvedett.A balesettel érintett járművek a külső és belső forgalmi sávot is elfoglalják. A baleset helyszínelésének idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az autópálya érintett szakaszát, a forgalmat a 60-as kilométerszelvénynél, Újvárosnál az 1-es számú főútra terelik. Az autópályára az 56-os kilométerszelvénynél, Óvárosnál lehet visszatérni.

Korábban - Dugók

Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a 92-es és a 100-as km között mozgó terelés mellett az elválasztósáv növényzetét vágják. A sövényvágó gép mellett a külső sávon lehet közlekedni.Az M1-es autópályán, de a Budapest felé vezető oldalon - Győr térségében - a 125-ös km-nél munkavégzés miatt lassul le a haladás. 10-15 perccel hosszabb a menetidő!- Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Komárom térségében a 85-ös km-nél mozgó terelés mellett az elválasztósáv növényzetét nyírják. A sövényvágó gép mellett a külső sávon lehet közlekedni, emiatt lassulásra számítsanak.Szintén az M1-es autópályán, de a Budapest felé vezető oldalon - Győr térségében - a 125-ös km-nél, illetve a 30-as km-nél - Herceghalom előtt - munkavégzés miatt lassul le a haladás.

Győr - Budapest útvonalon közlekedők összesen 40-50 perces menetidő növekedéssel számoljanak!

Korábban - Az útinform közleménye szerint:

Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Komárom térségében a 85-ös km-nél mozgó terelés mellett az elválasztósáv növényzetét nyírják. A sövényvágó gép mellett a külső sávon lehet közlekedni, emiatt lassulásra, torlódásra számítsanak.Az M1-es autópályán, de a Budapest felé vezető oldalon - Győr térségében - a 125-ös km-nél, illetve a 30-as km-nél - Herceghalom előtt - munkavégzés miatt lassul le a haladás. Győr - Budapest útvonalon közlekedők 30-35 perces menetidő növekedéssel számoljanak!Az 1-es főúton, Gönyű belterületén a 111-es km-nél aszfaltoznak. Egy sávra szűkítették az útpályát, jelzőlámpa irányít. Torlódásra kell számítani!