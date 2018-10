Két győri mentős országos versenyt nyert - `csoda, mikor egy embert visszahozunk az életbe´

Horváth Sándor (b) és Szilbek Krisztián (j) az új mentőautók teljes mentési "arzenáljával" a háttérben.

Szilbek Krisztián az éjszakai mászás előtt.

"Krisztiánnal havonta többször teljesítünk együtt szolgálatot rohamkocsin. Szeretünk tanulni, tapasztalatokat gyűjteni, fejlődni speciális területeken" - kezdte Horváth Sándor, aki 2010 óta segít a bajbajutottakon, munka mellett végzi jelenleg a mentőtiszti képzést. "Egy rutinos győri mentőtisztet, Kudoba Szabolcsot kértük meg, hogy készítsen fel bennünket a megmérettetésre" - vette át a szót Szilbek Krisztián.Az Országos Mentési Versenyen tíz szituációt oldottak meg. A győri mentők délelőtt fél 11-kor kezdtek, hajnali négykor fejezték be a próbatételt. Többek közt szívelégtelenségben szenvedő beteget láttak el és az újraélesztés kulcsát, ahibátlanul teljesítették. Volt olyan szituáció, ahol koponyasérült kisgyereken segítettek. "Hál' istennek nem sok esetben riasztanak minket gyerekek mentéséhez. Így a szaktudásunkat elméleti szinten finomítjuk. Erre szükség van, hisz a kicsik testének anatómiája más, a gyógyszeres kezelésük jelentősen eltér a felnőttekétől" - mondta Horváth Sándor.A versenyfeladatok között vízbe fulladt beteget hoztak vissza az élők közé, majd kirándulás közben sérült túrázót is kezeltek a győri mentők. Utóbbi során Szilbek Krisztián sziklát mászott. "Ez a feladat és az erdei szülés levezetése éjszakai sötétben történt" - hallottuk Szilbek Krisztiántól, aki 2007 óta mentőzik.A győri páros a nagyszabású mentőverseny során olyan vészhelyzeteket oldott meg, amelyekkel napi szinten a való életben is találkozhatnak. A szituációkat vöröskeresztes aktivisták adták elő. "Fontos a kommunikáció is. Szót kell értenünk agresszív, síró vagy tenni akaró családtagokkal. Utóbbiak esetén célszerű, hogy bevonjuk őket a munkába. Például felajánljuk, hogy tartsák az infúziót" - jegyezte meg Horváth Sándor.Mi a gyógyír a kiégés ellen? - kérdeztük. "Szeretjük a hivatásunkat. Engem négy éve megérintett a kiégés szele, de azóta sikerült rendeznem a sorokat" - válaszolta Szilbek Krisztián. "Amennyire lehet, a tragédiákat lezárom magamban. Csodával ér fel, mikor valakit újraélesztünk és pár héttel később látjuk az utcán" - mondta Horváth Sándor."A győri közlekedés sokszor próbára tesz bennünket. Többen pánikba esnek, ha meglátják a szirénázó mentőautót, vagy a kocsiban bömbölő zene, telefonálás miatt észre sem vesznek minket" - közölte Szilbek Krisztián."Sokan nincsenek tisztában azzal, mikor kell riasztani a mentőt, mikor kell a sürgősségire menni, mikor hatékony a háziorvosi ügyelet. E téren mindenképp előrébb kell lépnünk" - jelentette ki Horváth Sándor.