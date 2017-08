Két éve küzd a beázás ellen a győri hölgy

Dr. Szebeni Antalné egyik szobájában elköszön a faltól a vakolat. A beázással kapcsolatos papírok már egy hatalmas mappát töltenek meg. Fotó: Béres Márton

„Két éve hajtom ezt a mókuskereket" – mondta dr. Szebeni Antalné, miközben körbevezet bennünket győr-nádorvárosi lakásában. Lassan két éve, hogy kívülről beburkolták a társasházat – ekkor ázott be először olvasónk lakása.„Hatalmas eső volt, és mivel a munkákhoz levették a csatornákat és a vízelvezetőket, mint a Niagara zúdult a falra a víz" – folytatta. Ekkor az egyik szoba ázott el. Ezt a ház közös képviselőjeként a Győr-Szol zrt. megoldotta: leverték a vakolatot, kiszárították a falat, majd visszavakolták, lefestették. Dr. Szebeni Antalné már azt hitte, ezzel meg is oldódott a problémája – majd egy újabb nagy zuhéban lakása hat helyiségéből öt beázott.„A kisszoba a legrosszabb, potyog a vakolat. A konyhát már egyszer kiszárították, de megint tiszta víz a fal, így nem lehet betenni a konyhabútort, ott várakozik egy szobában, már a jótállása is lejárt. A bútorok rohadnak a magas páratartalom miatt. Próbáltam összefogni a többi lakót is, de aki nem ázik, azt nem érdekli" – sorolta olvasónk.A nyugdíjas hölgy szélmalomharca még mindig tart. Legutóbb arra kapott ígéretet, hogy a számára szinte már rutinműveletet, a falleverést és szárítást a kisszobában is elvégzik, de amikor keresték, éppen unokáit látogatta meg. A Győr-Szol zrt. megkeresésünkre azt reagálta, amint lehet, indul a munka.

„Azt feltételezik, hogy a külső burkolás után felkerült díszcsík felszerelésekor megsérült a szigetelés. Arról is beszéltek, hogy a folyosóról folyik be az eső, de ezen az oldalon, ahol például a konyhafal készül a padlóra zuhanni, nincs is folyosó. Úgy fél éve friss foltok jelentek meg az első szobában is – újra" – mutatta dr. Szebeni Antalné.A Győr-Szol zrt. kérdéseinkre azt felelte, amikor újra megjelent a víz, műszaki ellenőrrel és a vállalkozóval próbálták kivizsgálni a probléma okát. Az elvégzett munka azonban hosszú távon nem vált be, ezért több független műszaki szakértő véleményét kérték ki.A május közepi házköz- gyűlésen megállapították, hogy fel kell bontani az alsó szigetelést a lábazati részen, ennek elvileg két hónapon belül kellett volna megtörténnie, de dr. Szebeni Antalné azóta is vár. Ehhez kapcsolódóan a Győr-Szol zrt. úgy válaszolt, „az ázás megjelenésétől kezdve, mint a társasház közös képviselője, folyamatosan a probléma megoldásán dolgozunk. A ház 2017. évi beszámoló közgyűlésén a tulajdonosokat tájékoztattuk a problémáról és annak a szakértők által javasolt megoldásáról. Abban állapodtunk meg, hogy kérjünk árajánlatokat a szükséges munka elvégzésére – ezt kellett megtennünk 60 napon belül.Több vállalkozó megkeresését követően találtunk is olyan szakembert, aki a munkát elvégzi. Augusztus 3-án helyszíni szemlét tartottunk a vállalkozóval. A további teendőkhöz az árajánlat várhatóan a napokban megérkezik, az intézkedés folyamatos. Az árak ismeretében a társasház közgyűlése dönt a további lehetséges munkákról."