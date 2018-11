Készül a télre a Közút Győr-Moson-Sopron megyében: a kerékpárutak is hozzájuk tartoznak

Kora őszi idő ide vagy oda, a Magyar Közút Zrt.-nél november 10-én megkezdődik a téli időszámítás. A szokásoknak megfelelően gépszemlével összekötött sajtótájékoztatón mutatták be a gépparkot és számoltak be a munkák ütemezéséről. A számok nem változtak Győr-Moson-Sopron megyében: 5 telephelyről veszik majd fel a versenyt a havazással és az ónos esővel, s 65 kilométernyi útszakasz vár rájuk.



Elhangzott az is, hogy tíz új, nagy teljesítményű járművet tudtak vásárolni a régiek helyett, ami nagyobb üzembiztonságot jelent; de a közút számára újabb kihívást jelent, hogy ettől az évtől a kerékpárutak is hozzájuk tartoznak. Az utóbbihoz a szükséges géppark csak jövőre lesz biztosított, így annyit tudnak ígérni, hogy a tisztítási munkák – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – 12 órán belül elkezdődnek, s 48 órán belül befejeződnek. Tudják a szakemberek, hogy az önkormányzatok ezt eddig rövidebb idő alatt megoldották, úgyhogy a kerékpárosok türelmét már előre kérik.



Szóba került a sokszor emlegetett különbség, hogy „bezzeg Ausztriában le tudják rendesen takarítani a havat", erre a válasz az volt, hogy ott 5 és fél kilométerre jut egy gép, nálunk ugyanez a szám 15-20 km/gép. A közút vezetője idén sem szépítette a hómarók állapotát, „régiek, de ha ki tudnak jutni a garázsból, fél napig jól működnek"; de azt is bejelentette, hogy sóból biztosan nem lesz hiány.