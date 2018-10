Készíthetjük a korcsolyákat Győrben! A jégpálya is megnyit az óriáskerék mellett a Dunakapu téren

Szarvas Zoltán a belvárosi jégpálya idei februári bontásakor. Ha az időjárás engedi, próbálják kitolni az előttünk álló koriszezont tavaszig. Fotó: Kisalföld-archívum (Béres Márton)

Legutóbb decembertől január végéig több mint 2000 diák élvezte a korcsolyázást Győr szívében. Érkeztek iskolai osztályok - a teljesség igénye nélkül - Mosonmagyaróvárról, Kapuvárról, Tétről, Nyúlról, Mosonszolnokról. Az iskolások kedvéért volt, amikor reggel 7-kor nyitották a pályát.

Hétfőnhírül, hogy 50 méter magas óriáskerék épül Győr rendezvényterén. Az óriáskerék felállításán már dolgoznak a szakemberek. A tervek szerint november 9-én már megtekinthetjük a Belváros panorámáját a hazai gyártású óriáskerékről.Amint megjelent hírünk, több Olvasónk kérdezte: vajon jut majd hely az óriáskerék mellett a belvárosi korcsolyapályának? Szarvas Zoltán, a jégpályát üzemeltető Győri Jégsportért Alapítvány tagja kérdésünkre megnyugtató választ adott: igen, bő három hét múlva dagasztják a jeget a Dunakapu téren, vagyis az egyik legnépszerűbb téli sport szerelmesei készülhetnek az adventi korizásra."Ugyanaztfogjuk felállítani, mint az elmúlt három évben. Az adventi fénygyújtás napján, november 30-án nyitunk. Most is készülünk ünnepi műsorral, jégrevüt tekinthetnek majd meg az érdeklődök. A belvárosi korcsolyaszezont amennyire lehet, próbáljuk majd megnyújtani. Nyilván ez az időjárástól is függ, de úgy készülünk, hogy akár március végéig korcsolyázhassanak a gyerekek és a felnőttek a Dunakapu téren" - tudtuk meg Szarvas Zoltántól.Az elmúlt évekhez képest annyi különbség lesz, hogy az óriáskerék "szomszédsága" miatt ezúttal a tér más pontjára helyezik a korcsolyapályát, közel a szökőkúthoz. Ennek nincs különösebb jelentősége, a két attrakció megfér egymás mellett. Jó kis advent elé nézünk Győrben!