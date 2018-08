Kerékgyártó Anna és kutyusa, Csöpi az ügyességi EB bronzérmesei - fotók

Anna 8 évesen kapta Csöpit, ő a gazdája, gondoskodik róla és egyedül neki fogad szót

Suli miatt heti kétszer megyünk, de nyáron akár háromszor is. December óta még többet készültem, hogy a versenyen jó legyek és ne izguljak

Le kell küzdeni az izgulást. Ha én bizonytalan vagyok, akkor ő is.

25 ország több mint 500 indulója versenyzett Hollandiában. Minden gyerek felvonult, és nemzetenként eltérő buzdító szavakat kántáltak. Végig nagyon jó volt a hangulat, és a verseny nagyon színvonalas volt

Pár percem volt Csöpi nélkül bejárni és megjegyezni az akadályokat. Utána már arra figyeltem, hogy hibátlanul és a lehető leggyorsabban teljesítsem a kört

Kisebb versenyeken kutyafalatot, nagyobb versenyeken pedig kis szalonna kockákat adunk Csöpinek – meséli mosolyogva az édesapa, Kerékgyártó Zsolt, majd Csöpi – a magyar zászló színeiben játszó pórázzal a nyakán – rögtön fel is kapta fejét a hallottakra.

– meséli a dobogós lány édesanyja, Kerékgyártóné Kálmán Éva.Anya és lánya közösen járnak agility edzésekre Töltéstavára, Ács-Kövesi Ágnes edzőhöz.– mondja Kerékgyártó Anna, akinek húga, Csenge is szeretne saját kutyát, akivel ő is járhatna ügyességi versenyekre.Csöpi mindent megérez, így gazdájának sem szabad idegesnek lennie a megmérettetéseken.A Hollandiában rendezett – children és junior – EB-n egy nemzetközi csapatba került az: két spanyol és egy észt társa lett.Ami pedig egyéni teljesítményét illeti, a jumping kategóriában 6., az agility-ben pedig 4. lett, és mivel mindkét kör hibátlanul ment neki –, ami keveseknek sikerül – összesítve 3. helyezést ért el, így a dobogóra is felállhatott Csöpivel.– idézi fel a családdal közösen átélt pillanatokat a büszke édesanya.ból felépülő pályát 7-8 perccel a rajt előtt járhatja be a soron következő versenyző, aki csak akkor értesül a teljesítendő sorrendről.– mondja Kerékgyártó Anna, aki mindig megjutalmazza kutyusát egy-egy jutalomfalattal.