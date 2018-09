Képeket gyűjtenek a győrújbaráti és marcalvárosi Szent Anna Otthon falaira

Öt év távlatában most indult a tizedik fotótanfolyamom. Ezeknek létrehoztam egy zárt Facebook-csoportot, amiben az eddigi 150 tanítványból 100-an benne is vannak. Ott dobtam fel azt az ötletet, hogy – a korábbi kezdeményezéseimhez hasonlóan – gyűjtsünk saját készítésű, pozitív hangulatú fényképeket, és adományozzuk az idősotthon számára. Nagyon örültem, amikor láttam, hogy már az első napon összejött annyi fotó, mint amennyire szükségünk van. Többek között Tálos Péter fotóművész, a Szigetközi Fotóműhely, és a Mosonmagyaróvári Fotóklub is csatlakozott hozzánk. Ezek a fotók olyan helyekre kerülnek, ahol valóban segítenek. Feldobják a rideg falakat, és az emberek egy pillanatra elfeledkezhetnek gondjaikról-bajaikról