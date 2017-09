Kenyérfesztivál, szüret, fogathajtás - Szemezgessen a hétvégi programok közül!

Győr és környéke XV. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó – Védd a helyit,

vedd a kisalföldit!



09. 10., vasárnap

Győr, Dunakapu tér, 9–17 óra

Egész napos családi rendezvény.



Program:

9.30 óra: Megnyitó.

10 óra: Gyermekprogramok a Cifra Műhely közreműködésével.

15 óra: A Bojtorján együttes zenél.

Lesz még kiflidobó verseny, pékverseny és „A fesztivál kiflije". A rendezvény ideje alatt a Cifra szoba Mérából című interaktív kiállítás várja az érdeklődőket.



XIX. Szabadhegyi Szüret



09. 09., szombat

Győr, Szabadhegyi Móra park, 16 órától



16 óra: Szitakötő Gyermeknéptánc-

együttes.

16.20 óra: A Chip Színház előadása.

17.20 óra: HUNGARockY Táncegyesület.

17.40 óra: Köszöntő: Diligens Tibor önkormányzati képviselő.

17.45 óra: Mai slágerek és musicalek Baranyai Judit és tanítványainak előadásában.

18.20 óra: Rozmaring kórus.

19 óra: Sztárvendég: Oszvald Marika operetténekes.

20 óra: Táncmulatság az Akkordeon zenekar közreműködésével.

Kísérő programok: kézművesjátszóház, népi fajátékok, légvár. Borkóstoló, büfé. Babgulyás kapható. A rendezvény ingyenes!



Családi nap



09. 09., szombat



A Bercsényi liget (régi piac) területén (esős időben az Újvárosi Művelődési Házban), 14 órától

A programból: ugrálóvárak, a Lippentő táncegyüttes „A Fiataloké" című műsora, kísér: a Bazseva zenekar, Baranyai István prímás és zenekara, Krasznai Tamás Szent István-díjas magánénekes közreműködésével, a Vojasa együttes koncertje, tradicionális oláh cigányzene kortárs formában, Pápai Joci és zenekarának élő kiszenekari koncertje.



8. Ménfőcsanaki Szüreti Mulatság



09. 09., szombat

Bezerédj-kastély



15 óra: Zenés, táncos felvonulás néptáncosokkal, fúvószenekarral, huszárokkal a Bezerédj-kastélytól. Megállók: 15.15 óra: Győri úti Coop ABC, 15.45 óra: Új Élet út, CBA-parkoló, 16.15 óra: Szent Antal-szobor, érkezés: Bezerédj-kastély.

Bezerédj-kastély udvara.

15.30 óra: Bartha Tóni bábszínháza: Paprika Jancsi, vásári bábjáték.

16.30 óra: Videmann János kádármester hordókészítési bemutatója.

17 óra: Térzene: Téti Fúvószenekar.

17.30 óra: A Marcal néptáncegyüttes fellépése. Kísér: Németh Dénes és zenekara, kísérő prímás Németh Rudolf.

18 óra: Köszöntő – Szabó Jenő önkormányzati képviselő.

18.10 óra: Szanyi Bokréta néptánc-

együttes.

19 óra: Janza Kata, operett- és musicalslágerek.

20 óra: Magyar nóta: Hajnal Nikolett és Krasznai Tamás nótaénekesek estje. Kísér: Greznár Zoltán és zenekara.

Kísérő- és gyermekprogramok:

15.30–19.30 óra: Archaikusan berendezett jurta bemutatása, íjászat; egyedi készítésű stratégiai táblajátékok, bakonyi fajátékok, Bartha Tóni Csúzlizdája, kézművessarok.



Szüreti falunap



Écs, 09. 09., szombat



9 óra: „Szőlő-kupa" lövészverseny. Helyszín: lőtér. Nevezési díj: 500 Ft. 11 óra: Écs–Nagyabony öregfiúk focimérkőzés. Helyszín: focipálya. 15 óra: Szüreti felvonulás. 16 óra: Szórakoztató programok. Helyszín: Coop bolt mögötti tér. Téti Majorett Csoport – Téti Fúvósok műsora, az iskola néptáncosainak fellépése és a Dr. Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes műsora. 16.45 óra: Szőlő-kupa lövészverseny eredményhirdetése. 17.30 óra: Cairo együttes. 18.30 óra: Bódi Csabi. 19.30 óra: Szabadtéri bál. Zenél: Syncron Band. Közben: 21 óra: Tűzijáték.

Egyéb programok: arcfestés, kézműves-foglalkozás, ingyenes ugrálóvár – körhinta.

A falunaphoz kapcsolódóan szeptember 10-én, vasárnap a 9.30 órai szentmise keretében terményáldás lesz.



X. Likócsi nyárbúcsúztató



09. 09., szombat

Esztergető u. 12.



14.20 óra: Megnyitó: Kalmár Ákos önkormányzati képviselő.

15 óra: Dalkörök műsora: Likócsi Dalkör, Obsitos Dalárda, Csutora Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Cserók Nótaklub.

16 óra: Ashihara-karatebemutató.

16.30 óra: A Bro’n’Sis hiphopshowtánc-bemutatója.

16.50 óra: Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő köszöntője.

17 óra: Zoltán Erika

18 óra: Foky

19 óra: Csocsesz

20 óra: Polgár Peti

21 óra: Csonka András

22 óra: Retró diszkó: DJ Menee

Sopron és környéke

Fertődi városnapok



09. 08–09., péntek-szombat

Rendezvénysátor, Madách sétány 1–2.



09. 08., péntek

Neoton Família Sztárjai-koncert (jegyek elővételben 2000 Ft, a helyszínen 2500 Ft).



09. 09., szombat

6.30 óra: Zenés ébresztő.

11–15 óra: Buborékfoci-kupa.

14 óra: „Ízek Utcája".

15–19 óra: Ingyenes ugrálóvár.

15.30 óra: Márió.

16.30 óra: Helyi művészeti csoportok műsora.

18 óra: Bojtorján-koncert.

19 óra: Tombolasorsolás

20.30 óra: Bál a Music Club együttessel.



A helyszínen mindenki sorszámozott csuklópántot vehet át, melynek száma egyben a tombolajegy sorszáma is. A szombati programjainkon a részvétel díjtalan!



Fertőd, X. Haydn-vonósnégyes-fesztivál



09. 08–17., péntek-vasárnap

Esterházy-kastély, Haydn Terem



09. 08., péntek

19 óra: Schumann és példaképei. Előadó: Mettis Quartet.

09. 09., szombat

19 óra: Új utakon. Előadó: Tesla Quartet.

09. 10., vasárnap

19 óra: Spanyol–magyar jóbarát. Előadó: Cuarteto Quiroga. Közreműködik: Ludmány Dénes – brácsa.

Jegyár: 4000 Ft/koncert. Információ: info@eszterhaza.hu



Sugar/Van, aki forrón szereti



09. 08–09., péntek-szombat

Fertőrákosi Barlangszínház, 20 óra



Musical két részben.



Az előadásban közreműködik a Coincidance társulat, a Madách Musical Táncművészeti Iskola és Szakközépiskola növendékei, valamint a Pesti Magyar Színiakadémia növendékei.

Jegyár: 6000 Ft és 7500 Ft.



Ünnep Pomogyban



A Fertővidéki HÉV megnyitásának 120. évfordulója alkalmából 2017. szeptember 10-én Pamhagen állomáson nagyszabású ünnepség lesz. Az állomás mellett sörsátor várja a vendégeket, Bad Neusiedl am See és Pamhagen között (és vissza) pedig különvonat közlekedik. A jó hangulatról a helyi zenészegyesület gondoskodik. A rendezvény mindenki számára ingyenes, és a fenti viszonylaton egész nap díjmentesen lehet utazni. Részletes, német nyelvű információ és menetrend az NSB honlapján olvasható.



Coffee or Not-koncert Sopronban



Visszatér Sopronba a kétfős belga duó, a Coffee or Not. Koncertjük pénteken 21.30 órakor kezdődik a Búgócsigában.



Nyugdíjasok fesztiválja Sopronban



Az Életet az éveknek Klubszövetség szeptember 8-tól 11-ig a Hotel Szieszta tartja IV. Kulturális Fesztiválját. A megnyító holnap 14 órakor lesz. A rendezvényen fellépnek a nyugdíjasklubok szólistái és kulturális csoportjai. A fesztiválra több mint négyszáz nyugdíjas regisztrált az ország szinte minden részéről. Rábaköz

Csornai Városnap

09. 09–10., szombat-vasárnap



Belváros

Szeptember 9-én újabb nagyszabású rendezvény, a városnap helyszíne lesz a csornai belváros. X. Gasztrocsata, csornai önkéntes tűzoltók napja, megyei polgárőrnap, koncertek és még sok egyéb program vár a városnapra látogató érdeklődőkre, szórakozni vágyókra.



8 óra: A X. Gasztrocsata ünnepélyes megnyitója.

9 óra: Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 135 éves.

9.10 óra: A tűzoltózenekar műsora.

10 óra: A megyei polgárőrnap ünnepélyes megnyitója.

10 óra: Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete ünnepi szentmiséje.

11 óra: Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete állományi díszközgyűlése.

11 óra: Gasztrocsata – kóstoltatás.

14 óra: A Csornai Motoros Klub felvonulása. 14 óra: Gasztrocsata – eredményhirdetés.

14.20 óra: A megyei polgárőrszövetség ünnepsége.

15 óra: „Vendéglősök utcája".

15.30 óra: Az Új Bojtorján együttes műsora.

16.30 óra: A Romungro Gipsy Band műsora. 17.30 óra: Eve Six-koncert. 19 óra: Polgármesteri köszöntő. 19.05 óra: Vastag Csaba-koncert. 21.30 óra: Piramis-koncert.

23 óra: Lagzi Lajcsi és zenekara.



Kis-Rába Kapuvár Kupa íjásztalálkozó



09. 09., szombat



A Hanyi Íjász Hagyományőrző Egyesület rendezi meg a Kis-Rába Kapuvár Kupa íjásztalálkozót a Kis-Rába folyó belvárosi szakaszán a Szent Anna hídtól a régi kisvasúti híd közötti szakaszon a folyó fölötti átlövéssel.

9–10 óra között regisztráció, majd megnyitó a Szent István király és Gizella szobornál. Érdeklődni: 30/523-6164 Mosonmagyaróvár és környéke

2. Polaris Fesztivál



Jánossomorja, 09. 09., szombat

Szentjánosi templomtér, 20 óra

Fellépnek: Szikora Róbert és az R-GO Gidák, Jolly és Suzy, Sterbinszky.



Úszós horgászverseny



Jánossomorja, 09. 09., szombat

Madárerdei horgásztó, 8 óra

A horgászverseny rendezője az erdészeti horgászegyesület.



IX. Sajtos-rét Fogathajtó Kupa



Lébény, 09. 10., vasárnap

Sajtos-rét



8 óra: Fogatok érkezése. 8.30 óra: Nevezés kezdete a helyszínen. 10.30 óra: A verseny kezdete. 17 óra: Eredményhirdetés. 18 óra: Tombolasorsolás. 11 órától: A Lébényi Boksz Egyesület gálája.

Minden versenyzőt és nézőt egész napos gyermekprogramokkal, helyben készült magyaros ételekkel várnak.