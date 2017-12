Kemény szócsatákat vívtak a bőnyi közmeghallgatáson - videó

„Ha még egyszer megtapsolsz, pofán is váglak" – ezt helyezte kilátásba Virág József alpolgármester Magassy Zoltán evangélikus lelkésznek a legutóbbi, tavaly karácsony előtti bőnyi közmeghallgatáson. A lelkész akkor az iskolai végzettségét firtatta, emiatt a rendezvény végén az alpolgármester aztán a nyakánál kapta el a kabátját.A közmeghallgatást idén is karácsony előtt tartották, ismét kemény szócsatákkal, de inzultus nélkül zárult.A civil szervezetek mintegy két órán keresztül tartó beszámolói után jöhettek a kérdések. „Folyamatos fejlődés ellenszélben" – ezen a korábban lapunkban megjelent, Szabó Csaba-nyilatkozaton „akadt ki" az alpolgármester. Tudni kell, hogy korábban Virág volt a sportegyesület elnöke, Szabó tőle vette át a posztot. A helyi műfüves pálya megépítése korábban sok vitát generált az elnök és a faluvezetés között. A mostani közmeghallgatáson Virág József hangsúlyozta: az önkormányzat minden évben támogatja a sportegyesületet, így nem helytálló, hogy az egyesület csupán maga próbál az infrastruktúrán javítani. Elvártam volna, hogy bocsánatot kérjen Szabó Csaba – mondta az alpolgármester, aki szerint a képviselőtársait járatták le. Szóba került még a menzaépítés, s annak a költségvetése. „Engem az sem érdekel, ha 200 millióba kerül" – reflektált Szabó. „Amikor átvettem, nem volt könyvelése sem a bőnyi sportegyesületnek. A kritikát nem veszem magamra, a sportegyesület dolgozik tovább a maga útján. Józsi bácsi, zárjuk ezt le" – mondta, majd kellemes karácsonyi ünnepeket kívánt.„Ezek nem azok a dolgok, amikért érdemes rendre egymásnak esni" – vetette közbe Muraközi László polgármester.Balogh Zsolt iskolaigazgató azt kifogásolta, hogy szinte csak formálisak a helyi testületi ülések, nem talál róluk anyagot, mert előtte bizottsági ülésen tárgyalják. „Az ember lássa, hogy miről van szó" – kérte. Muraközi szerint Győrben is hasonlóképp zajlanak az ülések, a bizottsági előterjesztésekről ott döntenek. Az igazgató úgy látja, emiatt van, hogy „ezt meg azt beszélik a faluban".„Zárt ülésen lemondtak a képviselők: még ki se jöttünk a hivatalból, a kocsmában már ennek örültek" – tért vissza sérelmeikre az alpolgármester. Azt is felvetette, hogy a zárt ülésen tárgyalt iratok másnap már a közösségi oldalon keringenek – például a költségvetésről. „Ez a testület lejáratása. Ez az utolsó ciklusom, de most már nem hagyom abba, végigcsinálom." Az igazgató újra szólt volna, ám menet közben átalakult a mozdulata, a jelentkezéséből végül legyintés lett...