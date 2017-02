Bár az érintettek nem beszéltek róla, kiderült, hogy akár a piaci ár ötszörösét, tízmillió forintot is adott a leendő keleti elkerülő harmadik üteme győri és vámosszabadi szántóinak hektárjáért a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Kiemelt beruházás és az idő is sürgetett, vélhetően ezért fogott erősen az állam tolla. Négyen így is perre vitték az ügyet.