Kékre verte csecsemőjét az apa - Ő az a férfi, aki megtámadott egy 18 éves lányt Győrben

A gyerekek anyja maga is áldozata a férfi természetének, de elismeri, hogy hibázott. Fotó: Bertleff András

„Egy kisbaba attól nem hagyja abba a sírást, ha ököllel ütik, de Béla ezt nem tudja" – hangzott el kedden a Győri Törvényszéken, ahol felolvasták az anya korábbi vallomását. Egyelőre vele kezdték a pert, mert a baba megverésével vádolt apa nem volt ott. Hogy miért nem, az külön történet, visszatérünk rá.Linda és két gyermeke apja még az általános iskolában ismerkedett meg egymással. Gyerekszerelemnek indult, később együtt laktak, s a lány gyermeket várt.Kislányuk született, aki most ötéves. Béla nem élt velük, s a most 26 éves nő korábbi vallomása szerint a férfi mindig is durva volt. Az anyát legalább tizenötször felpofozta, egyszer a kislányuk előtt, aki – bár ritkán látta apját – félelmében mindig átmenekült előle a másik szobába. Nem csoda, az ő arcán is többször csattant a kemény férfitenyér, ha nem fogadott szót, pedig valamit oda kellett volna vinnie apjának. „Ha nem volt cigije Bélának, akkor ideges volt" – ismertette a nő vallomását dr. Judi István bíró.Mégis újrahevítette a pár a kapcsolatot. Linda terhes lett, 2016 októberében megszületett Benett, akit apja két-három alkalommal látott a vallomás szerint, tartásdíjat nem fizetett, pedig nagy szükség lett volna rá. „Nem akartam, hogy eljöjjön az ünnepekre, mert Léna félt tőle" – mondta korábban a nyomozóknak. De Béla jött és szét is verte a karácsonyt.Idegesítette a kisfiú sírása, a nő pedig arra jött be a konyhából, hogy a vádlott vállára fektette a gyereket, aztán mellkasához vonta, s legalább kétszer a hátába ütött az öklével. Innentől kezdve a vádiratra hivatkozunk: a baba rövid alvásszünetektől eltekintve éjjel-nappal sírt. Anyja mégis csak négy nappal később vitte orvoshoz Kapuvárra, ahonnan a doktor kórházba utalta. Látta, hogy a kisfiúnak tüdőgyulladása van, s hátán ott kéklenek az ütésnyomok. Az anya először elmondott mindent, aztán pár hét múlva menteni próbálta Bélát, végül mégis ellene vallott. Okkal tarthatott az erőszakos embertől, aki a szembesítésnél nekitámadt, hogy: „Ebből semmi nem igaz, a Lénának is csak egyszer ütöttem a kezére. Miért jó az neked, ha tönkreteszed az életemet?"A nő beismerte, hogy hibás, s a tüdőt fenyegető bordatörések akár halált okozhattak volna, ebben pedig szerepe volt a késedelemnek is. De a nem rosszhiszemű, csendes és félszeg, tőmondatokban válaszoló asszony abban bízott a vád szerinti verés után, hogy kisfia csak hasfájós. „Nem gondoltam, hogy baj lesz." A babának egyébként a síráson kívül más tünete négy napig nem volt, de vasárnap már furcsán vette a levegőt, s anyja akkor áthívta tapasztaltabb keresztanyját, majd orvoshoz rohant Benett-tel.A két kisgyereket a gyámügy elvette, rokonoknál vannak, s anyjuk szeretné őket visszakapni. Apjuk pedig, aki úgysem szereti a gyereksírást, egyelőre nem is fogja hallani, mert letartóztatásban van – más ügyben. Ő volt ugyanis, akit azzal gyanúsítanak, hogy megtámadott egy 18 éves lányt a győri Fehérvári úti körforgalomnál idén februárban . Az éjszaka elhangzó sikolyokat szerencsére rendőrök hallották meg, s az akciót – aminek során kézre került – polgárőrök is segítették.Viszont a letartóztatás szerdán inkább hátráltatta a vádlott együttműködését, holott ennek ellenkezője a cél. Mert maga a BV nem állította elő, igaz, a bíróság nem is küldött a győri börtönnek címzett idézést. A hivatalos iratot saját bevallása szerint idősb édesapja vitte be a vádlottnak, s hogy Béla ezt jelezte-e a nevelőnek vagy sem, nem tudjuk. A tanúkat szerdán hazaküldték, folytatás január végén.