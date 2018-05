Kegyelemkettes a térség útjaira - Itt a legrosszabb a helyzet az országban

A bezi Spirk János mutatja, mekkora kátyúk vannak a falu és Enese között, Pihenőpuszta közelében. Fotó: H. Baranyai Edina

„Ezen a szakaszon olyan rossz az út, hogy sokan a bal oldalra mennek át, mert ott valamivel kevesebb a kátyú. Én ezt csak éjszaka merem megtenni, amikor a világítás miatt jobban látszik, hogy a kanyarban jön-e szembe valaki" – mondta lapunknak a bezi Spirk János, akivel a falu és Pihenőpuszta között beszélgettünk a napokban. Az úton valóban több tucat kisebb-nagyobb lyuk éktelenkedik, s akadnak közöttük egészen mélyek.Spirk János megemlítette, hogy az ő autójának már volt műszaki problémája a rossz utak miatt, a kerékösszetartást kellett javítani. Hozzátette: faluján belül is van néhány alattomos kátyú, amelyeket nagyon ki sem lehet kerülni, ha a másik oldalon is jön jármű. „Baj az is, hogy Bezi Enese felőli végén az út széle annyira letöredezett, hogy esőben nagy pocsolyák gyűlnek össze, és emiatt az autók összefröcskölik a házfalakat, kerítéseket" – panaszolta.A tél elmúltával nemcsak Bezi közelében, hanem másutt is úgy nőnek a kátyúk a térség útjain, mint a gyom – ez az egyik biztos jele annak, milyen burkolatot használnak a közlekedők. Nem kell persze saját tapasztalatra hagyatkozni, mert a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nemrégiben – ahogy minden évben – közzétette az állami közúthálózat hivatalos, 2017 végi adatait.A társaság öt kategóriába sorolja az utakat burkolatállapotuk alapján, amelyek akár iskolai érdemjegyeknek is megfeleltethetők: rossz, nem megfelelő, tűrhető, megfelelő és jó. Győr-Moson-Sopron megyében jelenleg minden három kilométerből kettő, Komárom- Esztergomban minden négyből három érdemel szekundát ebből a szempontból. A jó- megfelelő burkolatú utak aránya mindössze 11, illetve 8 százalék.Az értékek tényleg átszámíthatók iskolai osztályzatokra. A Kisalföld ezt megtette, és kiderült, hogy Komárom-Esztergom mellett 1,6, Győr-Moson-Sopron mellett 1,7 szerepel, azaz a jegy éppen hogy csak görbül. Ahogy a korábbi években, úgy most is a két megyéé a legrosszabb szám az egész országban, amelyek jelentősen elmaradnak a 2,1-es átlagtól vagy a csúcstartó szomszédos Veszprém megye 2,5-es értékétől.Az adatokat összevetettük a három évvel ezelőttiekkel. Kiderült, hogy Komárom-Esztergomban romlott, Győr-Moson-Sopronban pedig annak ellenére jottányit sem javult az összkép, hogy elkészült az M85–86-os autóút, s emellett több fő- és alsóbbrendű útszakaszt állami pénzből felújítottak. Ahogy egyébként mindenütt, úgy itt is a mellékutak rosszabbak: ezek burkolata a két megyében ugyancsak az ország legrosszabbja, s az értékek egyedül itt nem érik el az 1,5-et. A suliban tehát egyes lenne a bizonyítványban, ráadásul Győr-Moson-Sopronban 0,1-del, Komárom-Esztergomban 0,2-del még alacsonyabb is a 2017 végi adat a 2014-esnél.