Kedvenc frappé - Készítsen kreatív képet, és nevezzen a játékunkra!

„Tizenöt éves korom óta munkálkodom a médiában" – kezdi a bemutatkozást Berczeli Brigitta, aki vállalkozóként két éve fotózik. Őt kértük fel arra, hogynyerteséről egy-egy gyönyörű sorozatot készítsen.

„Régebben modellkedtem, majd sminkesként álltam rengeteg fotós és rendező mögött tizennyolc éven keresztül. Úgy éreztem, szeretném megosztani ezt az élményt, ezért kezdtem fotózni, hogy akiket megörökítek képeimen, azok egy kis ideig részesei lehessenek ennek a világnak" – folytatja Berczeli Brigitta, akinek korábbi műveit CreativeByBB nevű Facebook-oldalán nézhetik meg.A játékban bárki részt vehet, aki letölti a Frappé élménykereső applikációt, mivel az ebben szereplő helyeket kell meglátogatni és ott minél kreatívabb képet készíteni. Teljesen mindegy, hogy szelfi lesz vagy az ételt kapják lencsevégre, a lényeg, hogy a legötletesebb alkotásokat küldjék el a lapcomjatek@lapcom.hu e-mail-címre december 8-án délig. Ekkor aztán indul a szavazás weboldalunkon, a kisalfold.hu-n, egészen december 15-én délig lehet voksolni a kedvencekre. Végül a három legtöbb szavazatot kapott pályázó közül egy szakmai zsűri fog kiválasztani egy- egy nyertest. Nevüket még aznap közzé is tesszük webes felületeinken.Nekik pedig már más dolguk sincs, mint meghívni két barátjukat és élvezni a versenyzést az E-Kart Ringben, a gokartpálya ugyanis három-három jeggyel jutalmazza a győzteseket.Illetve irány Berczeli Brigitta lakásstúdiója, ahol baráti hangulatban készülnek majd az életképek.„Kíváncsi leszek, milyen fotósorozatot szeretnének majd. Örülnék, ha a hölgyből kihozhatnám azt a szépséget, amit ahétköznapok elfoglaltságai mellett észre sem vesz. A férfi nyertest pedig valamilyen karakterben mutatnám meg. Hogy milyen téma illik az ő személyiségéhez, azt pedig majd együtt kitaláljuk" – vázolja elképzeléseit a fotós.Berczeli Brigitta több helyen is dolgozik Győrben, de a budapesti stúdiókba is eljár. Szereti a nyüzsgést és élvezi, amikor modellje is látja, milyen egy ilyen fotózás a színfalak mögött.„Több híres embert is fotóztam már, mint például a színésznő Fodor Annamáriát, de a birkózó Bárdosi Sándor is eljött hozzám egy családi fotózásra. Nagyon szeretem azt is, ha hétköznapi emberek állnak a kamerám elé és jól is érzik magukat ott. A férfiak különböző okok miatt jönnek. Volt focistám, akinek portfólió kellett, valaki külföldi egyetemi jelentkezési lapján szeretett volna jó benyomást kelteni egy profi fotóval. A nők pedig általában a szépségüket és érzelmeiket szeretnék megmutatni. Annyi biztos, egy jól sikerült sorozat rengeteg önbizalmat ad a modellnek. Ezzel szeretnék kedveskedni a nyereményjáték nyerteseinek" – mosolygott végül Berczeli Brigitta.