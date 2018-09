Kedden nyit az ideiglenes piac Győrben - fotók

A Herman Ottó utcai Vásárcsarnok épületének felújítása szeptember első felében kezdődik, így az üzletek és az őstermelők átköltöztek a nem messze felépített ideiglenes piaci sátorba.A parkolást a sátor mellett kialakított, 50 jármű befogadására alkalmas murvás terület segíti majd.A Herman Ottó úti élelmiszerüzlet előtti piactéren, a szokásos helyükön árusítanak a ruházati és egyéb - köztük háztartási - cikkeket értékesítő kereskedők is, akik egyelőre a következő hónapokban maradnak a hagyományos helyükön. A parkolólemez építése miatt ide került a népszerű magárus bódé, valamint a házitej-automata.A Vásárcsarnok jelenlegi szerkezete megmarad, de az új létesítmény nagyobb, tágasabb helyet kínál majd a látogatóknak, az épület akadálymentesítése is megtörténik., a fejlesztés a közeli, nagyobb zöldterületek, vagyis a Malom liget, Ady-domb (az úgynevezett MATÁV játszótér), és a Vásárcsarnok előtti tér megújítását is tartalmazza, ide értve a területek rehabilitációját, a növényzeten túl a köztéri berendezések, a kerti bútorok, az út-és térburkolatok, a locsolóhálózat felújítását. A meglévő zöldterületek mellett a Hermann Ottó utcai Vásárcsarnoknál új zöldövezetet is kialakítanak.