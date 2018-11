Kedden nem pörög az óriáskerék a győri Dunakapu téren

Figyelem kedves pörgésre készülők! Sajnos most be kellett zárnunk a zord időjárási körülmények miatt. A holnapi napon előreláthatólag nem leszünk nyitva. Köszönjük a megértéseteket - közölték a Győr Óriáskerék hivatalos Facebook-oldalán hétfő este. Éppen ma írtunk arról , hogy felültünk a kerékre, és a hideg, a szürkeség ellenére is élveztük.