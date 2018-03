Kátyúzás ezer tonnaszám a megyében

A Magyar Közút azt ígéri, Öttevény és Kunsziget között a napokban kátyúzni fognak. Fotó: Bertleff András

Az elmúlt hetekben több olvasói észrevétel is érkezett arról, hogy a téli időszak végére rendkívül kátyúsak lettek egyes útszakaszok. „Tegnap Kunszigetről hazafelé tartva Öttevényig tapasztaltam, hogy a közlekedés az út minősége miatt közel életveszélyes. Óriási kátyúk vannak, amiket kikerülni is lehetetlen, ha szembeforgalom van" – írta egyikük. Hasonló panaszt kaptunk a Bezi és Enese közötti részről, míg Győrújbaráton nemrégiben virágültetést is terveztek a Petőfi és az Arany János utca gödreibe, amely egyébként az állami 83131-es számú út.Lapunk ezekkel a véleményekkel Pécsi Norbert Sándort, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjét kereste meg. A szakember arról tájékoztatott, hogy Öttevény és Kunsziget között éppen a napokban kátyúznak, a győrújbaráti úton két hete tüntették el a mély kátyúkat. Enese és Bezi között szintén dolgozni fognak idén, de a munkálatok pontos ütemezése még nem ismert.Pécsi Norbert Sándor kifejtette: a felújítandó, öregebb burkolatú utakon főleg tél végén, a fagyási-olvadási ciklusok váltakozásának hatására könnyebben alakulhatnak ki kátyúk, ami igaz Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyei szakaszokra is. A probléma elsősorban a mellékutakon jelentkezik. Kátyúzást hidegaszfalt felhasználásával télen is végeztek, amikor az időjárás engedte, azaz ha tartósan száraz volt az idő.Győr-Moson-Sopronban összesen 7 ezer, míg Komárom- Esztergomban 10.250 tonna kátyúzóanyag felhasználását tervezik idén. Országosan mintegy 200 ezer tonna aszfaltot dolgoznak be, ami hozzávetőlegesen megegyezik a tavalyi adatokkal. A javítási munkákat első körben a gyorsforgalmi, majd a fő-, végül a mellék- és bekö- tőutakon végzik el.A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy emellett jóval több helyen történik majd teljes körű felújítás. Míg 2016–2017-ben összesen 667 kilométernyi út újult meg, addig idén több mint 1200 kilométeré valósulhat meg. Ezek a munkák március második felében kezdődnek el. Győr-Moson-Sopron megyében 60,7, míg Komárom-Esztergom megyében 28,6 kilométernyi út rekonstrukciója történhet meg. A munkagépek többek között az 1-es főút mosonmagyaróvári Bakó és Szent Imre utca közötti részére, a soproni Kőrösi Csoma Sándor és Csengery utcába, a győri Külső Bácsai út és az István király utca egy-egy részére, a kapuvári Kossuth és Rákóczi utcába és a töltéstavai Petőfi útra vonulnak majd ki.