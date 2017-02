Kátyúkommandó indul: ha ön is talál ilyen tankcsapdát, fotózza le nekünk!

E-mailben várjuk a fotókat, tudósításokat

Olvasóink jelzéseit a tudosito@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk a kátyú helyének megjelölésével, lehetőség szerint fotóval. Közzétesszük a legjobb, legérdekesebb fotókat, jelzéseket. Olvasóink jelzéseit ae-mail-címre várjuk a kátyú helyének megjelölésével, lehetőség szerint fotóval. Közzétesszük a legjobb, legérdekesebb fotókat, jelzéseket.

Győr, Hunyadi út 14.

Görözdi Attila felvétele az első, amit kátyúsorozatunkban közzéteszünk. Olvasónk a győri buszpályaudvarnál, a Hunyadi út 14. szám előtt kapta lencsevégre a viseltes úttestet. Láthatóan nem az idei tél mart először a burkolatba, többször felbontották, javították az évek során. A foltok mállanak, lassan mind megadja magát. A kátyút kikerülni nem könnyű, a forgalmas szakaszon ráadásul autóbusz is jár.

Megkérdeztük olvasóinkat



Ifj. Jós László

Győrsövényház

– Sokat autózom a megyében, azt tapasztalom, hogy sok helyen rosszak az utak. Ilyen szakasz például a Novákpuszta és Hédervár, Novákpuszta és Darnózseli közötti. Utóbbinak van egy része, ami már majdnem földútnak tűnik.

Homlok Bertalan

Győr

– Főleg Győrben közlekedem, általában elégedett vagyok a városi utakkal. Nagybácsa és a belváros között naponta ingázok, Vámos- szabadi felé is szívesen autózom a felújítás óta, Nagybajcs irányában viszont volna teendője az út gazdájának.

Volf Edit

Győr

– Sokat autózom a városon kívül, főleg Csorna felé. Részben elégedett vagyok, az új M85-ösnél, M86-osnál például kívánni sem lehet jobbat. A mellékutak, alsóbbrendű utak viszont rettenetesek, most jártam Bogyoszló felé, tele van kátyúval.

Olvasónk a győri Hunyadi út 14. szám előtt kapta lencsevégre ezt a termetes kátyút. Görözdi Attila felvételét azon nyomban továbbítottuk az útkezelőknek, ahol jelezték: tudtak a hibáról, épp mára ütemezték a javítást. Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében is keressük a legnagyobb, a legmélyebb kátyút és a legkátyúsabb utat. Ezzel remélhetőleg az útfenntartók ellenőreinek is segítünk, akik persze ugyanúgy járják az utakat ezekben a napokban, hogy felmérjék a károkat.Változékony volt eddig a tél, jutott esőből, hóból és kemény fagyból is. De egyik sem volt tartós, márpedig az utak ezt viselik a legkevésbé jól. A víz, a hólé beszivárog az aszfalt repedéseibe, a fagyás és az olvadás pedig kitágítja a réseket, feldarabolja a burkolatot, aztán már csak egy teherautó kell, hogy szétrobbantsa. Akár pár óra alatt is kialakulhat egy új kátyú egy csomóponti, nyomvályús, terhelt úttesten.Egy jó állapotú burkolaton nem ilyen könnyű kifogni, de Győrben például a folyamatos felújítások ellenére még mindig sok helyen öreg az aszfalt, 40–50 éves, régi technológiával készült, makadám, felületi bevonatos a burkolat. Jelenleg az önkormányzati utak negyede tűrhetetlen besorolású. (Összehasonlításként 2011-ben ez a harmada volt.)Az útkezelők a héten fogtak hozzá a javításhoz, a nagy forgalmú utakat és a balesetveszélyes hibákat célozták meg először. A munkához azonban csak hidegaszfaltot tudnak használni, mert télen a meleg- aszfalt-keverőüzemek leállnak. Sajnos a hidegaszfaltos foltozás kevésbé tartós, főleg, ha nem sikerül kellően száraz burkolatra teríteni.Az állami közútkezelőnek sincs sok választása, a végleges javítást ők is a tartósan nulla fok feletti hőmérsékletre kell hogy tolják. Náluk hasonló a sorrend: előbb a gyorsforgalmi és főutakon avatkoznak be, aztán a kevésbé forgalmas, 4–5 számjegyű mellékutakon, végül a bekötőutakon. Kapacitás híján az észlelt, javításra ütemezett, de még nem kijavított kátyút kitáblázzák.Legutóbb tavaly született felmérés az állami utak állapotáról, akkor az országban a két észak-dunántúli megyében voltak a legrosszabbak a burkolatok, sőt, egy év alatt mindössze néhány tized százalékponttal javult a helyzet.Győr-Moson-Sopron megyében a nagyjából 1900 kilométer hosszú hálózatból csaknem 1500 kilométer szerepelt a nem megfelelő vagy a rossz kategóriában. Az első helyen Komárom-Esztergom állt, ahol még ennél is rosszabb volt az arány.