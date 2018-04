Kategóriagyőztes a 2015-ös Pannonhalmi Chanson Szegeden

Fotó: Török János

A Vinum Academiae at Universitatis borválasztás eredményéről tartottak sajtótájékoztatót szerdán a Szegedi Tudományegyetemen, kóstolással egybekötve. 15 pincészet 40 bora versenyzett március végén, hogy elnyerje az egyetem bora címet. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság és az SZTE borbírálatához idén is csatlakozott a Szegedi Biológiai Kutatóközpont is. A „borok tudósait" képviselő ítészek választották ki a tudósok borának is nevezhető díjazott italokat.Fülöp Ferenc akadémikus, az MTA SZAB elnöke úgy fogalmazott: amatőrök vagyunk, és szeretjük a borokat. Vegyészprofesszorként beszélt az alkohol nyugtató és altató hatásáról és arról, a borban a harmónia a lényeg. – Megillatoljuk, megvizsgáljuk, és keressük benne a borászt – mondta.

Martinek Tamás professzor, az SZTE közkapcsolati rektorhelyettese negyedik alkalommal vett rész a borbírálaton, és úgy értékelte, a kultúraterjesztésbe ez is beletartozik. Ennek jegyében a Vinum Academiae at Universitatis emblémájú palackokba zárt italokat idén is megkóstolhatják a szegedi borfesztivál vendégei: most először azonban az SZTE önálló standjáról kínálja majd a „tudósok borait". A nagyon ritka alkalom, amikor – ahogy a rektorhelyettes fogalmazott – az egyetem idegen tollakkal ékeskedik.

Tudósok borai



Az egyetem prémium fehérbora a Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészeté – Mád Nyulászó Hárslevelű – Furmint 2015, vörösbora pedig a Dániel Pincéé – Chef 2011. A rendezvény fehérborát az Áts Pincészet nyerte – Furmint 2016, a vöröset pedig a Cseri Pincészet – Pannonhalmi Chanson 2015.



A jogi kar külön is választott prémiumkategóriás vörösbort, ez a Tringa Borpincéé – Cabernet Sauvignon 2013, ahogy az orvosok is, de ők mindjárt kettőt. Egyik a Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészeté – Mád Tokaji Hárslevelű 2015, a másik Koch Csabáé – Vin Art – Francia Módi Cuvée 2015. Végül az SZBK prémiumkategóriás fehérbora a Bárdos és Fia Pincészeté – Mátrai Chardonnay 2016.

Tóth Gábor professzor, a borbíráló testület elnöke ismertette a nyertes borokat, és arról beszélt, hogy a korábbinál szigorúbb árlimittel dolgoztak. Mégsem járja, hogy 10 ezer forint feletti palackárú bort válasszanak, még a prémium kategóriában sem. Ez utóbbinál célszerű megállni 3-4 ezer forintnál, ami természetesen a nettó beszerzési ár, amiért a pincészet szállítja a bort az egyetemnek. A nagyobb tömegben rendelt rendezvénybor kategóriában a palackár jellemzően inkább 1500 forint körüli. Az egyedi árképzés miatt simán előfordulhat, hogy ugyanezzel a palackkal csaknem dupla áron találkoznak a vevők az áruházak polcain.