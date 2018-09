Kaszálják a Nagy-Pándzsa medrét Győrben

Fotó: Nagy Csaba

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság fenntartási tevékenysége a nagyobb folyók mellett a kisebb vízfolyásokra, mint például a Nagy-Pándzsára is kiterjed – mondta el Fehér Sándor, a Rábai Szakaszmérnökség vezetője, majd hozzátette: „a Nagy-Pándzsa esetében is az a fő feladat, hogy az érkező vizeket károkozás nélkül lehessen levezetni. Ehhez jól karbantartott, egyben megbízhatóan működő vízügyi műtárgyakra és tiszta mederre van szükség."Éppen emiatt az Igazgatóság munkatársai a napokban végezték el a Nagy-Pándzsa medrének tisztítását a Győr és Ravazd közötti, mintegy 27 kilométeres szakaszon. Ez a munka évente kétszer, jellemzően kora nyáron és ősz elején aktuális, hiszen a vízinövények burjánzása június elejére kiteljesedik, a szeptember eleji beavatkozással pedig már az őszi és a téli időszakra készülnek fel.A feladat elvégzéséhez nagy teljesítményű gépeket és speciális adaptereket használ a Vízügyi Igazgatóság. A gépek esetében többségében mezőgazdasági traktorokra kell gondolni, az adapterek pedig ezen erőgépekre vannak szerelve.Meghajtásuk hidraulikus rendszerrel, illetve a traktor teljesítmény leadó tengelyéről történik. Elsőként a meder melletti parti-, illetve fenntartó sávokban kaszálták le a növényzetet. Itt meghatározott szélességben jogszabály által biztosított joga van a Vízügynek, pontosan azért, hogy a gépek munkavégzése biztosítható legyen. Ez a jog nem csak a Vízügy érdeke. Az említett fenntartó sávot követően a mederrézsű kaszálását végezték el a gépek. Ez már látványosabb munka, célja - a tisztításon túlmenően - az is, hogy a géplánc következő elemének, a mederkaszáló gépnek a munkavégzését lehetővé tegye. A vizes szelvényből kosaras mederkaszáló adapterrel kaszálták és emelték ki a parti sávra a vízi növényzetet.A Győrhöz közelebbi lassabb folyású, iszaposabb alsó szakaszon főleg hinarat és sást, feljebb jellemzően nádat termeltek ki a mederből. A biotechnikai gépek láncban dolgozva speciális munkát végeznek, a feladat nagy odafigyelést és precizitást igényel, amihez a gépkezelők szakmai tudása elengedhetetlen „Nagy figyelmet fordítunk a mederkarbantartó géplánc optimális üzemeltetésére.A Győr és Ravazd közötti intenzíven fenntartott szakaszon a meder kaszálása általában két hetet vesz igénybe. A munka a Rabkerti tó és a Nagy-Pándzsa összefolyásánál kezdődött, a gépesített egység innét haladt folyásirány szerint felfelé" – tudtuk meg a Szakaszmérnöktől. Horgász szemmel nézve ez a munka ugyancsak fontos – hívta fel a figyelmet Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, aki elmondta: „a beavatkozásnak köszönhetően könnyebb megközelíteni a partot, a meder pedig jelentősen nagyobb nyílt vízfelületen horgászható.Azt tapasztaljuk ilyenkor, hogy a meder fenntartást követően jelentősen megnő a pecások száma például a Pápai úti Nagy-Pándzsa szakaszon. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság figyelmességére jellemző, hogy a Nagy-Pándzsán, a halmonitoringozásra kijelölt helyeken meghagyják a növényzetet, ideális élőhelyet biztosítva a halaknak, mely itt zajló tudományos kutató munkájukat is segíti."