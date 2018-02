Kártérítést követelnek az uszoda szomszédjai Győrben

Aki a csend és a nyugalom miatt költözik a családi házas övezetbe, az nyilván nem örül annak, ha egy uszoda lesz a szomszédja. Fotóillusztráció: Bertleff András

„Jó lett volna ezt a pert lezárni, mindenki megnyugodott volna. De sajnos nem lehet" – így kezdte az ítélet indoklását a Győri Ítélőtábla tanácsvezető bírája, aki hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet. Ez azt jelenti, hogy a kártérítés és annak összege ismét kérdésessé vált.A per lényege a jogi szakzsargont mellőzve könnyen összefoglalható: annak a családi háznak a lakói nyújtották be kártérítési igényüket, akik a szomszédba kapták az új sportuszodát, valamint a később hozzáépített kültéri medencét, amelyet sokan „Hosszú Katinka medencéjeként" emlegetnek. Az úszónő kifogásolta ugyanis anno a bemelegítőmedence hiányát, az aztán megépült, de a bajt (a szomszédok számára) csak tovább tetézte.

A monstrum – állítják a felperesek – szükségtelenül zavarja a hétköznapjaikat, s a zajkibocsátás mellett azt is el kell szenvedniük, hogy ingatlanuk értéke az uszoda miatt csökkent. A Győri Törvényszék elsőfokú ítéletében kötelezte az I. és II. rendű alperest – amely jelen esetben a győri önkormányzat és az uszodát üzemeltető Győr Projekt Kft. –, hogy fizessenek kártérítést, összesen mintegy 65 millió forintot. Az alperesek ebbe természetesen nem nyugodtak bele, ezért fellebbeztek, s mivel az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte az ítélőtábla, ezért már korántsem biztos, hogy valóban kell kártérítést fizetniük; s több tízmillió forintba fog „fájni" a szomszédság a felperes családdal.A bírói indoklás a többi mellett kitért arra, hogy első fokon nem történt meg a magán- és a közérdekek egybevetett mérlegelése. Vagyis az, hogy a felperesek magánérdeke mellett a beruházás adott helyen való megvalósítását mennyiben indokolta a városfejlesztés érdeke. Elmaradt annak feltárása, hogy a megvalósítás során volt-e lehetőség olyan kivitelezésre, amely mérsékelte volna a szomszédokat terhelő zajhatást. S meg kell vizsgálni a megismételt eljárásban azt is, hogy amikor a felperesek az ingatlant megvásárolták, milyen készültségi fokú volt az uszodaépítés; mennyiben számíthattak annak zavaró hatására.A két fél jogi csatája nem új keletű, már a használatbavételi engedély megszerzésekor elkezdődött; s nincs is vége.