Kapuvári rendőrök segítettek az átfagyott szerb családon Belednél

Megvan a győztes! Magyarország legjobb dala a Viszlát nyár - Fotók a döntőről

A zsűri pontozással választotta ki négy dalt a végső döntőbe: Dánielfy Gergely (Azt mondtad), Király Viktor (Budapest Girl), a yesyes (I Let You Run Away) és az AWS (Viszlát nyár) közül a tévénézők választották ki a nyertest.