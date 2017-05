Káosz a szakmai érettségi körül: győri diákok véleménye a mai német feladatsorról

, a szakgimnáziumok végzősei nemrég tudták csak megkezdeni a felkészülést a szakmai vizsgára, ami számukra már kötelező. Van, aki még akkor sem látott pontos mintafeladatsort. Több ezren tiltakoztak az ötödik vizsgatárgy ellen, ami hátrány lehet felvételinél. Korábbi cikkünkben nyilatkozott Kirchner Gréta, a győri Krúdy Gyula Gimnázium idegenforgalmi osztályának tanulója is, aki a mai szakmai érettségi után kifejtette véleményét lapunknak:"A szakmai érettségit mi turisztikai ismeretek tantárgyból tettük célnyelven. (Németül.) A turisztika ismeretek érettségi követelménye alapján nyolc tantárgy ismereteiből kellett volna mára úgy felkészülni, hogyAz előzetes információk alapján annyit tudtunk meg, hogy a földrajz, illetve a topográfia fontos szerepet fog játszani.Ezen felül a német nyelvű feladatsor rengeteg hibát tartalmazott: elírások, tükörfordítások, olyan szavak, melyek a legnagyobb akadémiai szótárban sem voltak megtalálhatóak" - írta Gréta.Dombi Veronika is megosztotta tapasztalatait, ő szintén a Krúdy-iskola diákja."Véleményem szerint ez a vizsga nem volt fair! Középszintű vizsgában olyan dolgok szerepeltek, amik azon a szinten nem elvárások! Nekünk Magyarország szerepelt a tantervben, ehhez képest európai épületeket kellett felismerni! A mintafeladatsort is csak magyarul kaptuk meg, mikor mi német nyelven tettük a vizsgát, nekünk az nem segített!! A tanároknak könyvük sincs, amiből felkészítsék a diákokat! Csak az elvárások nagyok, de hogy azt miből kéne megtanulni ,illetve megtanítani, azt senki sem tudja! APersze, a szakmát megtanuljuk, mert a tanáraink megtanítják, annak ellenére, hogy ilyen akadályokat kell legyőzni!"Kedves diákok, ki,mit tapasztalt a mai szakmai érettségi feladatsoráról? Várjuk a véleményeket acímre!Nyitóoldali képünk illusztráció.