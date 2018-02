Kantharosz Gála ritkaságokkal Győrben

Április 5-én már kilencedik alkalommal tartják meg a régió legnagyobb és az ország egyik legjelentősebb jótékonysági rendezvényét, a Kantharosz Gálát, amelyen neves borászok által felajánlott palackokat árvereznek el.



Mint ahogy szerdán az esemény felvezető sajtótájékoztatóján Mikóczi Tamás alapítványi elnök és Pió Márta gesztor elmondta, a kilencezer forintos jegyekből összesen 490 darabot adnak el, és már több mint 300 gazdára talált. Az idei gála egyik különlegessége a dunakiliti Szigetköz Lelke Pálinkaház felajánlása, egy tíz literes, ötven fokos barkócaberkenye pálinka.



A barkócaberkenye Európa legkeményebb fája, régen gépalkatrészek készültek belőle, az utolsó hivatalos adat szerint egy köbméter fa 2,7 millió forintot ér. A térség másik képviselője, a pannonhalmi Pécsinger szőlőbirtok részéről egy Merlot-ritkaságot is árverésre bocsátanak.



A 32 beérkezett pályázat közül a bírálóbizottság végül tizet választott ki, így a bevételekből a Dorcsi Rita Mozgásfejlődésért Alapítványt, a dunaszerdai Értelmileg Akadályozottak Segítő Társulást, a Jóság Süti Napok Civil Társaságot, az Engel Alapítványt, a Győri Waldorf Egyesületet, illetve fiatal, tehetséges művészt és sportolókat, Baross Ádám zongoristát, Kurdi Csongor kajakost, Sipőcz Richárd cselgáncsost és Erős Hunor sportlövőt támogatnak. A közönség is szavazhat, méghozzá a Deák Ferenc-gimnáziumra, a Gyermekeinkért Lépésről Lépésre Alapítványra és a Váci Mihály iskolára, ahol tanirodai kiállításra, tánctehetségek tandíjára és térburkolatra festett játékokra fordítanák a bejövő összeget.



Soroljuk fel a támogató borászatokat: a Fritz Pincészet Szekszárdról, a Jásdi Pince Csopakról, a Balassa Bor Tokajról, a Kreinbacher Birtok Somlóról, a St. Andrea Pincészet Egerből, illetve a korábban már említett két megyei jelentkező. A rendezvényen a korábbi évekhez hasonlóan ingyen lép fel a Berkes Kálmán vezényelte Győri Filharmonikus Zenekar, a főtámogató pedig ezúttal is az MKB Bank, fővédnök Borkai Zsolt polgármester. Az árverést Borbás Marcsi és Rákóczi Ferenc vezeti.