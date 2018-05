Kamionok ütköztek össze az M1-esen Győrnél, nagy a torlódás - fotók

A 123-as kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom.Három kamion karambolozott az M1-es autópályán Győrnél, a 123-as kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon.Az Útinform szerint a sérült járművek már a leálló sávon vannak, ott a torlódás is megszűnt, viszont időközben a 112-es km-nél is volt egy kisebb baleset. Ott is minden sáv járható, mégis több km-es a torlódás.A baleset miatt Győrben és az 1-es főúton is megnövekedett forgalommal kell számolni.