Kamerákkal lépnek fel a zugszemetelők ellen Győrben

"Több lépést is tettünk a zugszemetelők felszámolására. Az egyik a létszámbővítés és a nulla-huszonnégyben dolgozó hulladék kommandó, ami bárhol és bármikor lecsaphat. Tavaly 805 esetben kaptak rajta zugszemetelőket. A városnak ezeknek a lerakatoknak elszállítása közel 70 millió forintba került. Ebből a pénzből sok játszótér és felújítás jönne ki" – hangsúlyozta Radnóti Ákos alpolgármester a tegnapi sajtótájékoztatón, ahol arra is figyelmeztetett, hogy kamerákat helyeznek ki a zugszemetelők kedvelt helyeire és a rendőrség és a járási hivatal pedig eljár a feljelentések alapján. Így tettenérés nélkül is utolérhetik az illegális szemetelőket. Ezek helyét változtatni fogják.



Truka István a Közterület-Felügyelet vezetője pedig hozzátette, Idén két fővel bővül a létszámunk, velük lépnek majd fel ebben a zugszemetelők ellen. És mindenkit óva int az illegális szemétlerakástól, mivel ezen a területen nincs pardon. Más területen viszont, bizonyos esetekben, a figyelmeztetés eszközével élnek a büntetés helyett – ha ezt a kihágás súlya engedi.



„Mivel nem a büntetések osztása a cél, igyekszünk a közlekedési szabálysértésekhez egy másfajta szemlélettel állni és több 100 esetben adtunk figyelmeztetést. Bízom benne, hogy így javulni fog Győr közlekedési morálja" – fogalmazott Truka István.