Kamerák figyelik a megújult szobrokat Győrben

Két hónap múlva befejeződik a Munkácsy- és Kossuth-díjjal, valamint a nemzet művésze címmel kitüntetett Bak Imre Felhő című, a Móra-iskola előtt álló térplasztikájának felújítása. Az alkotásnál már hétfőn is restaurátorok dolgoztak.



Az ebből az apropóból tartott sajtótájékoztatón Radnóti Ákos alpolgármester elmondta: a városvezetés célul tűzte ki, hogy lépésről lépésre haladva rendbe hozza a rossz állapotban lévő szobrokat, szökőkutakat, csobogókat. A program részeként történt meg a strand területén lévő Cziráky-emlékmű rekonstrukciója 2015-ben, a Radó-szigeti Hősök emlékművének felújítása tavaly, s állították helyre az ottani lefejezett Vénusz-szobrot is. Ebbe a sorba tartozik a megyeháza téri szökőkút, a Kuopio parki szökőkút és szobor felújítása, illetve a Vaskakas-ivókút működőképessé tétele is.



A politikus a Kisalföldnek hozzátette, hogy idén a Belvárosban három nagy projektet terveznek: két szökőkutat újítanak fel, s lesz egy meglepetés is. A részleteket később jelentik be. Szerinte fontos, hogy ne csak a történelmi városrész legyen a fókuszban, így került sorra az adyvárosi Bak Imre-mű is.



A restaurátori munkákat ennél az 1976-ban átadott alkotásnál az önkormányzat intézménye, a Rómer-múzeum szakemberei végzik. Grászli Bernadett igazgató kifejtette, hogy ahol szükséges, pótolják festett a mozaikokat, rendezik a környezetet és letisztítják a művet. A szakember szerint a graffitiszerű Felhő értékét többek között az adja, hogy az amerikai popartirányzathoz kapcsolódik.



Radnóti Ákos arról is beszélt, hogy – elsősorban pályázatok révén vagy adományokból – igyekeznek új, kortárs műveket is felállítani aközterületeken, amelyeket minden esetben szakmai zsűri értékel előzetesen. A Nádorvárosi köztemetőbe az elmúlt évben Hefter László üvegművész alkotása került, míg idén a Kuopio parkban a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával Botos Péterét avatják fel. Ismert, hogy az adyvárosi tavon tavaly óta az ország első úszószobra látható – Kelemen Zénó Munkácsy-díjas alkotó munkája –, ami ugyancsak egy sikeres NKA-pályázat eredményeként készülhetett el. A Baross úton szeptember óta Rieger Tibor Baross Gábor szobrával találkozhatnak a járókelők.



„A cél az, hogy az újabb alkotások is többfajta stílusirányzatot képviseljenek, mivel a kultúra sokszínűségét szeretnénk megjelentetni a városban – magyarázta Radnóti Ákos. – Ebbe bele kell férnie a modern műveknek is, még ha ezek sokszor kevésbé érthetőek, mint a figurális szobrok. A világ minden pontján, ahol hangsúlyosan foglalkoznak a kultúrával, hasonlóan gondolkodnak erről, mint mi itt Győrben."



Valamennyi új és felújított szobrot a rendőrséghez bekötött kamerával védenek a rongálástól.