Kamera látta a porschés szatírt a Szigetközben

Kifelé hajt – Ebben, vagy ilyen Porschéban ülő szatír riogatta szeptemberben az alsó-szigetközi asszonyokat.

„Babakocsival sétáltunk Győrladaméron, megállt egy fekete autó, az anyósülésen lévő ablaknál kiköszönt a sofőr, mintha útbaigazítást kérne. Lehajoltam, hogy benézzek az ablakon. A tekintetem a nemi szervére irányította, ő pedig önkielégítést végzett" – két hónapja terjedt az közösségi oldalon egy anyuka bejegyzése.Kiderült, nem álhírről van szó, s az ügyben a rendőrségen az eset után bejelentést is tettek. Nemcsak ott, hanem a szomszédban, Dunaszegen is mutogatta magát a szatír, ott is a rendőrséghez fordult az érintett. A perverz férfi szintén babakocsis anyukát rémített meg a terepjárójából a Petőfi utcában, a Morotva-tó felőli részen. Aznap délután egyébként Győrújfalun – a falu Győrzámoly felé eső részén – is akcióba lépett, itt is egy középkorú hölgynek mutogatta magát, majd elhajtott.

Dunaszentpálon is járt, s tulajdonképpen ott bukott le. A szelektív hulladékgyűjtőnél „mutatta meg magát" egy középkorú hölgynek, aki nagyon megijedt. A bevett módszert alkalmazta, letekerte az ablakot, mintha kérdezne valamit, majd a férfiasságával kérkedett. Úgy tudjuk, pechjére a szatír mozgását térfigyelő kamerák rögzítették a faluban, ezt az önkormányzat át is adta a rendőrségnek. A felvételen jól beazonosítható a pozsonyi rendszám is. Információink szerint bérelt autóról van szó, de könnyen vissza lehetett keresni, ki használta abban az időszakban. Úgy tudjuk, a két ország nyomozói között információcsere zajlik. A szatír autóját azóta is többen látni vélték a környéken, de a szatír még nem került elő.A szigetköziek azóta már ki vannak hegyezve a Porschékra, múlt héten Vámosszabadin is látni vélték ezt az autót. A sofőr – állítólag – amikor kiszúrta, hogy figyelik, felhúzta a kapucniját és elhajtott.A megyei rendőr-főkapitányságtól azt kérdeztük: mely településekről érkeztek a bejelentések a Porschés szatírról? Az elmúlt hetekből érkezett-e újabb jelzés? Történt-e előrelépés a nyomozásban, van-e már gyanúsított? Kérdéseinkre rövidesen választ ígértek: amint megérkezik, olvasóinkkal is megosztjuk a nyomozás állását.