Kalandos ürügyekkel csalt ki közel 12 milliót a győrladaméri férfi

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt egy 31 éves férfival szemben, aki 2015-2016-ban egyik rokonától, valamint öt ismerősétől különböző ígéretekkel pénzt csalt ki. A sértettektől pénzt, ékszert és bankkártyát is ellopott, és őket hitelek felvételére, valamint telefon előfizetésekre is rávette.



A győrladaméri elkövető egy idős özvegytől sírkő felújítására vonatkozó ígérettel csalt ki pénzt, valamint segítséget ajánlott a korábbi munkát elvégző céggel szembeni kártérítési per lebonyolításához. A hölgyet hitelkártya szerződés megkötésére is rávette, rokkantkocsi beszerzésével is áltatta, valamint mobiltelefon szerződést is köttetett vele. Ezt követően a sértett pénztárcájából is lopott. A sértett kára 5.794.330 Ft.



Egy másik idős ismerősének a vádlott a korábbi hibás munkája miatt három millió forint kártérítést ajánlott. Tőle először ékszert és készpénzt lopott, majd a kártérítés utalásához pénzt kért. A sértettel hitelszerződést is köttetett, a hitelkeret kimerítése után a hitelkeretet felemeltette, ezt követően újabb hitelszerződést, majd mobiltelefon előfizetést köttetett. Emellett a hatékonyabb ügyintézés érdekében okostelefont is vásároltatott a sértettel. A vádlott végül a sértett bankkártyáját is ellopta és azzal készpénzt vett fel. A sértett kára 1.063.728 Ft.



A vádlott – udvarlást színlelve – egy korábbi ismerősének segítséget ajánlott laptop és telefon vásárlásához, melyhez pénzt kért. Különböző összegeket kért továbbá arra hivatkozással is, hogy beragadt a bankkártyája, vállalkozóként alkalmazottjait ki kell fizetnie, építkezésein költségek merültek fel. Az elkövető rávette a hölgyet mobiltelefon vásárlásra és telefon előfizetés megkötésére is, valamint ékszereinek elzálogosítására. A sértett kára 2.573.769 Ft.



További két személy előtt a férfi az egyik legnagyobb magyar útépítő cég munkatársának adta ki magát és aszfaltozási munkákat vállalt. 565.000 és 380.000 Ft kárt okozott a munkákhoz kapcsolódóan felvett összegek miatt.



Egyik rokonának a vádlott befektetési lehetőséget ígért. Tőle több részletben 1.605.000 Ft-ot vett át.



A férfi az átvett összegeket elköltötte, a hitelkereteket kimerítette, a telefonokat és SIM kártyákat használta, de a költségeket nem fizette.



A jelenleg büntetés-végrehajtási intézetben lévő elkövetőt az ügyészség kilenc bűncselekmény elkövetésével, minősített csalásokkal és más bűncselekményekkel vádolja. Vele szemben 12 évi szabadságvesztés is kiszabható.