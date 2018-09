Kajak-kenu - Menetrendszerű járat lett Balla Virág és Takács Kincső aranyhajója a világversenyeken

Hat testvérem között a negyedik vagyok a sorban. Előttem mindegyikük kajakozott, vagy kenuzott. Így kerültem le én is a vízitelepre. Először kajakkal kezdtem, 2010 óta folytatom a kenuval"

– mesél Devecseriné Takács Kincső a kezdetekről. Kincső turizmus-vendéglátás szakos hallgató a Széchenyi Egyetemen.

A győrújbaráti általános iskolában tanultam, és 2004-ben jött ki hozzánk toborozni Fazekas Tibor. Én is kajakkal kezdtem, de 2011-ben volt egy vállsérülésem, és el kellett gondolkodnom a folytatáson. Az öcsém kenuzott, és Kincsőnél is láttam, hogy kezdenek beérni az eredmények, ez is orientált a kenu felé"

Devecseriné Takács Kincső és Balla Virág, a Széchenyi Egyetem hallgatói a Jó tanuló – jó sportoló versenyben is az élen végeztek.

– mondja Virág,Ismeretségük még a kajakos évekre visszanyúlik. Mindketten győriek, a Graboplast Győri Vízisport Egyesület versenyzői, és Szabados Krisztián az edzőjük. Régóta csapattársak. 2016-ban ültek először egy hajóba, kipróbálták a párost, és ahogy mondják, azóta úgy maradtak. Ha összetérdelnek a kenuban, az erősségeik összeadódnak. Jól kiegészítik egymást, ezért is tetszik mindegyiküknek a közös egységük.Kompromisszumkészek, és gyorsan le tudják kommunikálni a dolgokat. Persze nekik is vannak hullámvölgyeik néha, de ilyenkor kisegítik egymást. Közösen edzenek, naponta kétszer is a győri egyesületben. Páros edzés egy héten háromszor-négyszer van. Sok időt töltenek együtt, az életben is barátnők, közös programok sorát szervezik.Az idei szezonjuk nem volt olyan sűrű, mint a tavalyi, amikor három világkupán is részt vettek, utána Eb-n, világbajnokságon. Idén egy világkupán voltak, Szegeden, majd következett az Európa- és a világbajnokság. A világkupán még „csak" bronzérmet szereztek, de az Eb-n, megvédve címüket, már nyertek, a világbajnokságon pedig ezüstérmesek lettek. Nagyon sikeres szezonon vannak túl.

Az Eb-n még nem voltunk csúcsformában, éreztünk, hogy akad néhány hiányosság, mégis bajnokok tudtunk lenni, ami nagyot lendített a vb felkészülésen. A világbajnokságon a dobogó bármelyik fokával megelégedtünk volna. Végül az ezüstéremmel nagyon boldogok lettünk"

– mondja Kincső.

Egyéniben hol Kincső nyer, hol én. Jót tesz a párosnak is, hogy mindig rivalizálunk. Ha a párosban összetérdelünk, mindegyikünk a legjobbját tudja nyújtani. Sok fiatal versenyző van itthon, nekünk is igyekeznünk kell, hogy a feltörekvő generáció ne érjen utol bennünket"

Az idei világbajnokságon a dobogó második fokára állhattak fel.

– teszi hozzá Virág.Most szeptemberben kis pihenő következik, októberben pedig kiutaznak az olimpia helyszínére a csapattal, hogy megismerkedjenek az ottani körülményekkel. Utána itthon folytatják tovább a felkészülést. Az ötkarikás játékokon szeretnének párosban indulni. Ha a nemzetközi szövetség elfogadja azt a felvetést, hogy egy országból két egység is indulhat egyesben, akkor elegendő, ha párosban megszerezik a kvótát, és mindketten indulni tudnak 200 méteren egyéniben is. Ez a nagy álom, de ehhez jövőre mindenféleképpen meg kell szerezni a kvótát.Ami a tanulmányokat illeti, Virág az első évben sokszor bejárt az egyetemre, részt vett az órákon, de a második évben már egyéni tanrendet igényelt.

A szaktársaim és a tanáraim is mindig segítőkészek voltak. Mindketten nagyon hálásak vagyunk azért, hogy támogatólag és pozitívan állnak hozzá az egyetemen ahhoz, hogy sportolunk is a tanulmányok mellett"

– mondja Virág.

Előfordult, hogy a versenyszezon pont a vizsgaidőszakban indult be, de rugalmasságot kaptunk az oktatóktól. Köszönettel tartozunk érte"

Ha párosban összetérdelnek, a legjobbjukat tudják nyújtani.

– emeli ki Kincső, aki már a kezdetektől egyéni tanrendet igényelt.Virág a rekreáció és egészségfejlesztés szakon tanul, és a sportpályafutása után is a sport közelében akar maradni. Egy gyógymasszőri OKJ-s képzést is elvégzett. Szeretne edző lenni, de szívesen dolgozna a válogatott mellett is masszőrként.

Tényleg, amióta az eszemet tudom, sportolok. Ez az életem, ezen a területen szeretnék a továbbiakban is tevékenykedni"

– hangsúlyozza Virág.Kincső nagy álma az, hogy a vendéglátásban helyezkedjen el a sportkarrier lezárása után.

Szeretnék egy saját étterem Győrben, a vízközelben. Ennyi közöm maradna a kenuhoz. Ezért is jelentkeztem a turizmus-vendéglátás szakra, hogy sok tapasztalatot szerezzek. Sikerült is, a gyakorlati részben vannak még elmaradásim"

– mondja Kincső.Persze, nagyon előre szaladtunk, addig sok víz lefolyik még a Dunán, és a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső páros menetrendszerű aranyhajója remélhetőleg még nagyon sokáig szállítja a csillogó érmeket világversenyekről, olimpiákról egyaránt.