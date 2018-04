Jövőre újraaszfaltozhatják az Ipar utat, később új híd épülhet Győrben

Czöndör Péter volt a szervezője a petíciónak, amit 385-en írtak alá Gyárvárosban.

Jelenleg a benzinkút környékén a legrosszabb az Ipar út állapota.

Éjszakai kamionstop lép életbe



A gyárvárosi lakók szintén kérték, hogy a két négysávos úton 30-as táblával korlátozzák a sebességet 22 órától reggel 5 óráig. Többen állították: nyáron, nyitott ablaknál elviselhetetlen, ahogy a kamionok végigvágtatnak a főúton éjszaka. Nos, más megoldást találtak.



"Hasonlóan a Szigethy Attila úthoz, 22 és reggel 5 óra között kamionstop fog életbe lépni az 1-es főút és a Puskás Tivadar utca között az Ipar utcában" – közölte Máthé-Tóth Péter. A győri útkezelő tájékoztatásért felelős mérnöke hozzátette: erre a lépésre három éve készültek. A tilalmat a keleti elkerülő (813-as) átadása teszi lehetővé.

Éjszaka hamarosan nem járhatnak a 20 tonna feletti járművek az Ipar úton az 1-es főút és a Puskás Tivadar út között.

A győri Mártírok útján és Ipar útonírta alá azt a petíciót másfél éve, melyben hangsúlyos részt kapott az Ipar út rossz burkolata. A főút tele van kisebb-nagyobb gödrökkel. Különösen a Fehérvári úti körforgalomtól a felüljáróig borzolják a kátyúk az autósok kedélyeit. A gyárvárosi lakók Ipar úti ügye találkozik az önkormányzat jövőbeni terveivel.Czöndör Péter a tavaly év végi győri közmeghallgatáson is elmondta a problémákat. Borkai Zsolt a napokban válaszolt levélben, illetve felsorolta a tervezett fejlesztéseket. Bár a gyárvárosi lakóközösség nem dőlhet hátra, tény, hogy Győr polgármesterének levele több pontban bizakodásra ad okot. Az idei évben megterveztetik ugyanis az Ipar út teljes hosszában (a Fehérvári úti körforgalom és a Mártírok útja között) a burkolatfelújítást marással, a kötő- és a kopóréteg, valamint a szükséges szegélyek cseréjét, a forgalomtechnikai jelek festését. Azokon a helyeken, ahol a pályaszerkezet teherbírása távol áll az ideálistól, teljes cserével számolnak. "Az útfelújítás kivitelezése várhatóan 2019-ben valósul meg" – olvasható a levélben.Felvetődött az Ipar úti buszmegállók korszerűsítése is. Ahol műszakilag lehetséges, ott új buszöböl létesülhet közvilágítással. A tervezés során egyelőre a szegélyek közötti felújításra fókuszálnak. A járda és a kerékpárút modernizálásáról sem feledkeznek meg. Igaz, ez ügyben a győri útkezelő a későbbiekben készíttet tervdokumentációkat. "Célunk az, hogy az új, Mosoni-Dunát átszelő, Ipar út meghosszabbításában megvalósuló úthálózat melletti tervezett kerékpárút kapcsolódni tudjon a meglévő Ipar úti felüljáró környezetében lévő kerékpárút-hálózattal. Az Ipar útnak a Puskás Tivadar út és Nagysándor József út közötti szakaszán nem lesz egyszerű megoldást találni erre a helyenként szűk felületek miatt, de dolgozunk a probléma megoldásán" – mondta Máthé-Tóth Péter.Nézzük, hol épülhetnek új buszöblök Győr egyik közlekedési ütőerén. Az Ipar úti benzinkútnál a tervezők már rajzolják az új buszöblöket az út mindkét oldalán. Ezeket nem teljesen oda tervezik, ahol a jelenlegi megállók vannak, de a közelben maradna a fel- és leszállási lehetőség. A kétoldali buszöblöket gyalogátkelőhely köti majd össze a forgalmas szakaszon. Később jelzőlámpás csomóponttá is alakulhat ez a szakasz. Hogy ennek ne legyen műszaki akadálya, a lámpa védőcsöveit és fűzőaknáit már jövőre leraknák.Üröm a gyárvárosi lakók örömében, hogy az Ipar út–Kiskúti utca kereszteződésébe javasolt három gyalogátkelőhely nem része a jelenlegi tervezési feladatnak. Igaz, a kereszteződés minden irányába itt is lefektetik az esetleges későbbi jelzőlámpás csomóponthoz szükséges műszaki hátteret. A két tannyelvű iskola előtti és a vele szemben lévő oldali buszmegállókat nem szüntetik meg, míg a Berger-udvar előtt új buszöblöt terveznek. A gyalogoskapcsolódás érdekében az útkezelő járdát javasol a Berger-udvar és a Kandó Kálmán utca között, az úttest felőli oszlopokkal. Utóbbi tervet idén megvalósítják.Amikor közlekedésbiztonsági kérdésekről beszélünk az Ipar úton, fontos megjegyezni: az elmúlt két évbenis történt. 2016 novemberében egy idős nő 40 métert repült, miután elütötték az Ipar út és a Puskás Tivadar utca kereszteződéséhez közel. 2017 márciusában egy 14 éves kislányt gázoltak el szinte ugyanott, ahol az idős nő életét vesztette pár hónappal korábban. A kislány életéért napokiga Petz-kórházban.A két szörnyű eset után az útkezelő a rendőrséggel és az ÉNYKK-val közösen vizsgálatot kezdeményezett prevenciós céllal. Mindkét gázolás során megállapították, hogy a gyalogosok körültekintés nélkül léptek az úttestre, a gépjárművezetők számára a láthatóság részben korlátozott volt, de szerepet játszott a gyorshajtás is. A közlekedési szakemberek szerint a veszélyhelyzetet nem csökkentené, ha a két tannyelvű iskola és a Berger-udvar közé zebrát telepítenének a közeli híd miatt. Biztonságos átjárás az Ipar úton tehát a jövőben is a Puskás Tivadar utcai csomópontban és a Kandó Kálmán utcánál lesz.A több mintModern Városok Program győri elemei között négy fajsúlyos közlekedési projekt szerepel. Ezek között szerepel az Ipar út hosszabbítása. A főút a Lukács-iskola mellett vezet majd a Mosoni-Duna irányába, a folyó túlpartján az Új Bácsai úthoz csatlakozik a Ladik utcai körforgalomnál. Ehhez egy újabb győri hídra is szükség lesz.fog épülni, mint az idén márciusban átadott keleti elkerülőn. "Bízom benne, hogy az Ipar út hosszabbítása az elkövetkező négy évben kezdődik. A győri önkormányzat a kész megvalósíthatósági tervet továbbította a kivitelező NIF-nek. A beruházás előkészítéséről remélhetőleg hónapokon belül kormánydöntés születik" – mondta Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő. A megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár hozzátette: az Ipar úti projekt várhatóan 7 milliárd forintba kerül majd.Közlekedési szakemberek szerint logikus lépés lenne, ha a győri úthálózat bővítése az Ipar úti hosszabbításával rajtolna. A belső tehermentesítő út kivitelezése mellett szól, hogy az északnyugati elkerülő építése jóval több pénzbe kerül. Utóbbi a tervek szerint a 14-es főútról Győrújfalu és Győrzámoly között vezetne az M85-ös és az 1-es főút találkozásáig.