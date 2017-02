Jótékonysági disznótor Dunaszegen - 197 ezer forintot gyűjtött az egyesület - fotók

A disznóvágás és ebéd mellett folklórműsor és bábszínház színesítette a programot. – Egy helyi vállalkozótól kaptuk a sertést, amit aztán a közösségek segítségével dolgoztunk fel, és jutányos áron értékesítettük az itt készült kolbászokat, hurkákat és a pecsenyét is – tudtuk meg Vadász Zoltántól, az egyesület elnökétől.A farsang végi disznóságon délután egy órától helyben is lehetett fogyasztani, illetve haza is lehetett vinni az ott készült ételekből készült ebédet. A helyi közösségek – mint például a dalkör tagjai – is kivették a részüket a munkából, míg valaki a kolbászokat töltötte, addig más a pecsenyéért felelt.– Arra épül az egyesület, hogy a helyi közösségeket összefogja, ezért olyan rendezvényeket szervezünk, amelyeknek közösségformáló erejük van, mint például locsoló-, vöröskeresztes bál, halnap és a disznóvágás – folytatta Vadász Zoltán, aki hozzátette, a Dunaszegiek Egymásért Egyesület 2015 végén alakult, huszonöt helyinek köszönhetően.A tavalyi disznóvágáson 200 ezer forintja jött össze az egyesületnek, míg idén 197 ezer forint. A 2016-os bevételből egy defibrillátort vettek, amit aztán a polgármesteri hivatal bejáratánál helyeztek el, a helyes használatáról tartott tanfolyamon pedig 24-en vettek részt. A mostani pénzt – kiegészítve a halnap és a locsolóbál bevételével – az egyesület a helyi parkban lévő Kiskép-kegyhely felújítására fordítja. A talapzat rendbetételét vállalták, míg az önkormányzat a díszkivilágítást építi ki.Vadász Zoltán szerint a felújítás minimum 600 ezer forintba fog kerülni. – Annak örülök, hogy a defibrillátor árát sokan adták össze, s ezért mindenki kicsit a sajátjának is érzi, reméljük, a kegyhely felújítására is így fognak tekinteni – emelte ki az elnök, aki mint mondta, húsz évig volt képviselő, s mindig szeretett segíteni, így alapították meg – egy barátjával, Szabó Gézával, aki jelenleg a titkár – az egyesületet.Az egyesület idei tervei között szerepel még az életfapark kialakítása. Itt minden újszülött kapna egy facsemetét, amit a szülei gondozhatnának. Tavaly 24 csöppség látta meg a napvilágot Dunaszegen.A Dunaszegiek Egymásért Egyesület lehetőségeihez mérten segít a rászorulókon is: volt, akinek tűzifával, gyógyszertámogatással, míg másnak autópálya-matricával vagy új ruhákkal.