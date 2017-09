Jordán Tamás: Otthon másról sem volt szó, csak Győr, Győr, Győr!

Jordán Tamás ma este az Éjjeli menedékhely című Gorkij-darabban lép fel Luka szerepében. Fotó: Bertleff András

– Már nagyon jól vagyok, köszönöm. A baleset után két héttel már játszottam és végig- próbáltam májusban az Éjjeli menedékhelyet.– Nem csináltam mást, mint a mandátumom lejárta után kiírtak egy pályázatot, amin elindultam. Aztán jött a hercehurca, amihez nekem semmi közöm nem volt. Kiírtak egy másik pályázatot, amire már csak én voltam az egyetlen pályázó, így aztán 2021.január 31-ig én vezetem a szombathelyi színházat. Ez nekem semmi tanulsággal nem szolgált, politikai cirkusz volt. Azoknak kell levonni a tanulságokat, akik miatt kialakult ez az úgynevezett hercehurca. Nekik kell tanulniuk belőle, nem nekem.

Ezt már nem vehetik el– Ez rendkívül örömteli volt, annak ellenére, hogy maga a történet sötét. Ha nincs ez a sok cécó, akkor ezt nem tapasztalom meg. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan szeretnek és kiállnak mellettem. Ez már tőlem elvehetetlen.– Tény, hogy egyre nehezebb színházat csinálni. Bár azt is gondolom, hogy 2017-ben nehéz zenét szerezni, festeni, regényt írni... Változik az ország lakosságának az összetétele, évről évre csökken az intelligenciaszint. És bár tele vannak a színházak, semmire sincs pénz, egyre kevesebb pénzből kell működni. Birkózni kell. Több vidéki színház a könnyebb utat választja és nevettető, kacagtató, zenés előadással hozza be a közönséget. Mi az árral szemben úszunk, mikor olyan kiváló rendezőgárdával dolgozunk, akik nem adják olcsón: Alföldi, Mohácsi,Valló, Béres, Réthly, Lukáts Andor. Ők művészek, ők nem akarnak bohózatokat játszani.Illik a szülővárosomban játszani– Amiért szívesen jöttem, hogy mégiscsak illik a szülővárosomban játszani. Úgy jött ki a lépés, hogy eddig erre nem volt lehetőségem, de most Péter arra gondolt, hogy én csináljam Lukát. Egyszerre volt vonzó minden, amit felsorolt, és még egy: Csankó Zolival játszhatom, aki az egyik legjobb barátom.– Feltétlenül van. 2007-ben úgy kezdtük el a „színházcsinálást", hogy korábban nem volt. Épület volt, amit lebombáztak, de társulata soha nem volt Szombathelynek. Az első feladatunk az volt, hogy megszerettessük a közönséggel a színházi élményt. Tudatos és óvatos közönséggé nevelés volt, tudtuk, hogy nem lehet egyből rájuk rontani. Most már merünk játszani Ibsen:Kísértetet Zsótér rendezésében. Ez a születéskor elhasalt volna, most szépen lemegy. Ha nagyon mélyen belegondolok, akkor egy Éjjeli menedékhellyel is megpróbálkozhatnánk, de lehet, hogy még korai lenne. Azt sem tudom, itt hogyan fogadják...– Én még soha nem játszottam, Valló már sokszor rendezte. Érti ezt a világot, jól elemez, jó instrukciókat ad, de a darab nem tud megváltozni. A közönség számára ez egy nehéz próbatétel lesz, mert nem szórakoztatni akar, hanem elgondolkodtatni. A szórakoztatásért én nem lennék sem néző, sem színész, sem igazgató. Én azt szeretem, ha valamire, ami az én életemnek is a része, felhívják a figyelmemet.

Gatyaletolás tapssal– Ezek a darabok erről beszélnek, és talán segítenek, hogy megértsem saját magamat. Ha valaki nem hajlandó a saját belső világával foglalkozni, akkor nem fog eljönni az Éjjeli menedékhelyre. Aki nevetgélni akar, az megtapsolja a gatyaletolást. Nekik ez nem lesz jó.– Furcsán megfejthető darab az Éjjeli menedékhely. Ebben Luka olyan lesz, amilyennek én és Valló gondolom. Nem sokat tudunk róla, valahonnan jött, valahová elmegy és másképp látja az életet, mint a menedékhely szerencsétlen sorsú emberei. Van bölcsessége, humora, filozófiája, és nem lehet eldönteni, mikor mond igazat, mikor füllent. Mindenkit becsül, számára az ember mindig értékes. Az élet legmélyén is vigaszt, reményt akar adni.Fejben tart 11 előadást– Tizenegyben játszom. Nem megy mindegyik egyszerre, de alapvetően ennyiben.– Nem tudom. Talán a gének, a szürkeállomány, a képesség. Ahogy múlnak az évek, én is egyre többet gondolok arra, hogy bármikor baj lehet. Az önálló estjeimet több százszor játszottam, betonbiztos szövegek, de azért mindig ott a kisördög, átolvasom előadás előtt.– Ezt tényleg nem tudtam. Ez szép. Apám nosztalgiája a városhoz nagyon erős. Én x-es származású fiú vagyok, ’45-ben, Rákosiék idején ennek számított az, akinek a szülei a szocializmus és a kommunizmus ellenségei: kulákok, gyárosok, földbirtokosok, hercegek, grófok. Apai nagyapám a Cardo-bútorgyárnak volt a tulajdonosa, apám az igazgatója, anyai nagyapám – dr. Valló István – a városházán volt kulturális alpolgármester. Nagypolgári család voltunk, ennek megfelelő élettel. ’43-ban születtem, ’45-ben lebombázták a gyárat, előbb vidékre költöztünk, majd Pestre. Apám 26 éves koráig itt élt a legnagyobb boldogságban. Ez a nosztalgia kiirthatatlanul benne maradt. Otthon másról sem volt szó, csak Győr, Győr, Győr!– Igen. Nagyon szerethető város. Ott van a topon. Májusban is nagyon jól éreztem magam Győrben és most is. Szombathelyhez képest ez egy világváros, annyi minden van itt. Erős és jól működő kulturális és szellemi élettel. Szoros versenyben van Debrecennel, Szegeddel. Vékony szálon megvolt a kapcsolatom, mert Gáti Oszkár Menházában már vagy tízszer felléptem az önálló estjeimmel.

Kaposvári bölények– A nyolcvanas évektől vagyunk kollégák és barátok, majd lettünk osztályfőnökök a színművészeti egyetemen. Rendezett engem a Katonában, jött hozzám Szombathelyre többször. Arra gondoltunk Andorral, ha lesz tizenkét érdeklődő jelentkező, akkor átadjuk azt, amit kevesen tudnak: a színészet lényegét.– A jó színész nem szerepet játszik, hanem a szerepben él. Ehhez az kell, hogy gondolkodjon, elemezzen, érezzen. Mi világosan értjük, amit József Attila leírt a Thomas Mann üdvözlésében: „...az igazat mondd, ne csak a valódit".– A sok József Attilától mindenki azt hiszi, hogy én egy mogorva, keserű ember vagyok, akit ha meglátnak az utcán, átmennek a másik oldalra, mert szörnyű lenne vele találkozni. A szerepeimen túl én egy barátkozós, társasági ember vagyok, és igen, van humorom is.