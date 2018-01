Jön: Frenk és a Mongooz and the Magnet első közös koncertje Győrben!

Rock&roll popsanzon a nagyvárosi éjszakák füstös lokáljaiban. Éjszakai élet, és minden, ami vele jár. Különös és magával ragadó, bizarr, erotikával túlfűtött világ, túlélési útmutató kezdőknek és haladóknak.FRENK, multiinstrumentalista zenész, a Hiperkarma tagjaként tűnt fel, de emellett több formációban is játszott, valamint a kezdetektől fogva a Budapest Bár oszlopos tagja.A legújabb nagylemez Magyar pszicho címmel decemberben jelent meg.

Mongooz back to Győr! Gyertek táncolni az alattomos dobokra, a rázkódni a bőgő mélyére és zsizsegni a gitár soundra! A Mongooz and the Magnet zenekar pécsről származik, egy norvég, egy ír és egy magyar tagból áll. Zenéjük egy része funk, egy része groove, egy része pedig pop. A zenekar egy pörgős évet zárt - magyar, lengyel, erdélyi, szerbiai és boszniai turnékkal, de most hazatérünk hozzátok, Győr!