Jön az I. Rockszombat Romándon! Bemutatkoznak a fellépők

Szabó Ferenc Zoltán főszervező, és Galler Jenő Románd polgármestere

Rockzenei napot szerveznek Romándon, a rendezvényen kevésbé ismert zenekarok mutatkozhatnak be., ami kiváló adottságokkal rendelkezik egy ilyen fesztivál megrendezéséhez. Az I. Rockszombat szeptember 9-én, délután 5 órakor kezdődik!

Vipers

- 2013-ban alakultunk Pannonhalmán. A jelenlegi felállás : Tóth Béla - gitár, énekHorváth Krisztián - basszusgitár, vokál Horváth Zoltán – dob Szabó Tamás - gitár

Márkádó

Jelenlegi felállás (2017-)

Korábbi tagok

- (Tóth Béla): - Zoli és Krisztián előzőleg még nem játszott zenekarban, ők ki akarták próbálni a zenélést egy bandában, közönség előtt. Én már több, mint húsz éve gitározom, régebben Budapesten laktam, ott is volt zenekarom, és mikor Pannonhalmára költöztem, szerettem volna folytatni a zenélést. Így hirdetést adtam fel, és rám talált Gácsig Sanyi, az akkori énekes. Ő 2014 elején kivált a zenekarból, és én vettem át az énekesi posztot. Boros Lali is velünk játszott akkor még, ő volt a másik gitáros. Ő 2016-ban vált ki, az ő helyére jött Szabó Tamás. Reméljük, ez már a végleges felállás.- Gácsig Sanyi találta ki annak idején, de már nem emlékszünk, mi volt az oka.-Közösen megírjuk a dalokat, mindenki hozzáteszi a magáét. Ha megvan, rögzítünk egy demót, amit mindenki megtanul.-Szeretnénk kiadni a dalainkat, de egyelőre nem állnak rendelkezésünkre az anyagiak.- Régebben túlsúlyban voltak a feldolgozások, de minél több saját dalunk készül el, annál nagyobb hangsúlyt kapnak a koncerteken. Mostanság 80%-ban saját dalokat játszunk. A cél a csak saját számokból álló koncert.- Az év első felében elég sok fellépésünk volt, nyártól inkább a dalszerzésre koncentráltunk, tehát igen, sikerült teljesíteni a kitűzött célokat. Még az sem okozott nagy gondot, hogy össze kellett szoknunk az új taggal, szerencsére könnyen ment.- Minél több új dalt szeretnénk készíteni, és elmenni a lehető legtöbb bulira, amennyi csak belefér az időnkbe.Tolnai Zsolt - Basszer/Ének/SzövegKovács Balázs - DobokKota Imre 'Krimi' - Szólógitár, vokál- Hutvágner Dávid - Vokál/Gitár (2011-2014)- Vass Tamás - Basszer (2010-2014)- Gergely Marcell - Gitár (2010-2014)- Mocsári László - Szintetizátor (2014)- Veres Máté - Gitár/Vokál (2014-2017)

Red Rockets

2010. május elsején alakultunk, egy Győr melletti kis faluban Ikrényben. A zenekart Tolnai Zsolti a jelenlegi énekes,dalszövegíró, és Kovács Balázs a szintén jelenlegi dobos alapította.Hamar lett is egy öt fős felállásunk, Vass Tamás basszusgitár, Gergely Marcell ritmusgitár, és Hutvágner Dávid szólógitárral szálltak be a bandába. Ez a felállás négy évig működött, majd sajnos feloszlottunk.Azonban fél év kihagyás után bevettük Veres Mátét a zenekarba, és egy új három fős felállással folytattuk. Zsolti, basszusgitár, ének, Balázs maradt a dobok mögött, és Máté lett az új szólógitáros.2017-ben Mátéval is elváltak útjaink, így egy új taggal (Kota Imre 'Krimi') kiegészülve folytatjuk a munkálatokat, és a koncertezést jelenleg.A zenekar 2012 novemberében alakult egy mámoros éjszakán. Stílusunku a 80'-as 90'-es évek magyar Dirty Rock N rollja. A kezdeti felállás: Korompai Balázs-ének, Kálmán Balázs-dob, Faragó Gábor-bass, Kinöhl Dávid-sologitár. 2014 Januárjában csatlakozott Kiss Márton-ritmusgitár poszton. 2014 Júniusában Korompai Balázs és a Red Rockets útjai külön váltak, a nyári bulikon átmenetileg Balanek Dániel (Róka) lett az énekes. 2014 Szeptemberében megtaláltuk a zenekar új hangját Czirók András személyében. 2015 Májusában megjelent a zenekar első kislemeze "Úgy kell mint a levegő" címmel. A 2016-os évet a Rómeó Vérzik előzenekaraként turnéztuk végig. 2017 januárjában megjelent a zenekar második kislemeze "Hajt a vér" címmel. Ezzel egyidőben országos turnéra indultunk, a Kalapács zenekarral.

A zenekar tagjai

Elismerések

GATTO

Czirók András (Ciri) - ÉnekKinöhl Dávid (Kutya) - Szólógitár, vokálHargitai András (Hargi) - Szólógitár, vokálFaragó Gábor (Fafa) - Basszusgitár, vokálKálmán Balázs (Szöcsi) - Dob2014 Átjáró tehetségkutató - 4. hely2014 Pulzus tehetségkutató - KülöndíjA GATTO Zenekart 2014. december 6. –án alapította Kocsis ’Rock_R’ Sándor – Bass.gitár/ének és Anita ’Servacius ’ Sasvári – manager.Hamar rátaláltunk gitáros/énekesünkre, Pertl ’Fűző’ József és dobosunkra, Horváth ’Sancho’ Zoltán személyében.Megkezdődtek a próbák és a zenekar 2015. március 7. –én színpadra állt, amit nagy várakozás előzött meg.2016. januárjában dobos váltás következett, a zenekar új dobosa Vass ’Szantosz’ Szabolcs lett.Ezt követően koncertek, jótékonysági rendezvények, motorostalálkozók, fesztiválok, rádió interjúk sorozata következett. Felléptünk már börtönben, melyről cikkezett a megyei napilap is.A GATTO zeneileg a Rock és a Heavy Metal mezsgyéjén halad csak Gattosan.Érdekesség: a zenekarral kuriózumként gyakran színpadra lépnek a Magyar Rock legendái, mint Kékesi Bajnok László, a P.Mobil legendás basszerosa, Szakács László, a Hobo Blues Band alapító dobosa, Csiga Sándor, egykori P.Box tag és a Zöld, a Bíbor és a Fekete szövegírója, valamint a Vén Európa társ szerzője.2017. januárjában Pertl József gitáros távozott a zenekarból, helyére Gágó Róbert került és erősíti a Gatto Zenekart.A zenekar készíti első nagylemezét, mely várhatóan az év végén jelenik meg.

A zenekar tagjai:

Kocsis 'Rock-R' Sándor- alapító/bass.gitár/ének,Vass Szabolcs ' Santhos' - dobok,Gágó Róbert- gitár,Anita Servacius- alapító/ vocal,koncertszervezés, promo, manager2016 nyarán alakult nem kezdő győri zenészekből álló rockzenekar. 2017 tavaszától aktív a banda Repertoáron néhány feldolgozás mellett saját szerzemények szerepelnek. Ezen a bulin bemutatásra kerül a zenekar vadonatúj dala!

A zenekar tagjai:

Pertl József - gitár, énekKondor Viktor – basszusgitár, énekPapp Dávid - dobKondor Gábor - gitár, vokálBakonypéterd önkormányzat, Románd önkormányzat, Adrenalin energiaital, Szilvia vegyesbolt Bakonypéterd, Napsugár büfé Románd, Kisalföld.A helyszínért a szervezők köszönetüket fejezik ki Galler Jenő Románd település polgármesterének, és mindenkinek aki támogatta a rendezvényt.