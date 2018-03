Jön a II. Verselj Győr - elő a kedvenc idézetekkel

"A masnik mindegyikén egy-egy vers vagy idézet lesz olvasható. Keresd az oszlopokon, fák ágain, kerítésekre akasztva! Járj nyitott szemmel és ha találsz egyet, vidd haza, és töltsd fel a lelkedet a költészettel! Neked szól!" - olvasható a szervezők felhívásában"A kezdeményezésben bárki részt vehet, nem kell mást tenni, mint elküldeni a kedvenc versünket a megadott címre és szemfülesnek lenni március 21-én reggel. A tavalyi siker után nem volt kérdés, hogy lesz folytatása a kezdeményezésnek. Sok masni már pár perccel a kihelyezés után gazdára talált, és rengeteg pozitív visszajelzést és képet kaptunk a megtalálások pillanatáról. Sikerült a győriek hétköznapjaiba egy kis vidámságot és költészetet csempészni. Rengetegszer feledkezünk bele a telefonunkba, és egyre ritkábban veszünk könyvet a kezünkbe. Ez a nap egy kicsit más. Mindenki kizökkenhet a megszokott, monoton hétköznapjaiból és mindenki nyer. Az is, aki elküldi nekünk a kedvenc versét és az is, aki megtalálja. És ha valaki véletlenül nem talál, akkor is tudhatja, hogy az ő elküldött verse valakinek örömet okozott a Költészet világnapján" - szól a felhívás."Minden masnin a győriek kedvenc versei lesznek megtalálhatók, így ha szeretnél részt venni kezdeményezésben, küldd el kedvenc versedet vagy idézetedet a saját neveddel és a szerző megnevezésével együtt acímre" - zárul a kedvcsináló szöveg.