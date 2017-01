Jön a Csík zenekar és Zséda: nyolc ingyenes nagykoncert lesz Pannonhalmán

Horváth Roland szervező szerint a színpadra lépő zenekarok neve garancia a közönségsikerre.

"A jegy nélkül látogatható Évszakok Fesztivál negyedik évadára készülünk. Az együttesek többségével szerződtünk, 1-2 előadóval folynak még egyeztetések" - kezdte Horváth Roland szervező, a pannonhalmi Kazinczy Ferenc Művelődési Ház vezetője.

Pannonhalma megújult főterén olyan bandák tartottak nagy sikerű koncerteket tavaly, mint a Magna Cum Laude vagy a KFT. "Az októberi bornapokon nézőcsúcsot döntöttünk. A Magna-koncertre több mint 3000-en voltak kíváncsiak. Ebben az évben az egyes rendezvényekre nem egy, hanem két nagykoncertre várjuk az érdeklődőket" - folytatta Horváth Roland.Szintén újdonság, hogy a Retró Majálist "lángoló" gitárok váltják Pannonhalmán. "Április 30-án rockmajálist tartunk két legendás banda, a Piramis és a P. Mobil fellépésével. A jó hangulatot a motorosok felvonulása és a sörivó verseny is emeli majd" - tette hozzá a művelődési ház vezetője.Augusztus 19-én, szombaton nehéz lesz parkolót találni a város központjában: este a tűzijáték előtt másfélórás koncert ad a Csík zenekar. Most talán nem övezi olyan felhajtás Csík Jánosékat, mint a 2010-es évek elején, de a zenéjük garancia a közönségsikerre. Pár éve a kunszigeti Petrezsirom Fesztiválon szintén ingyenes koncertet adott a Csík: az az örömzene elevenen él sokakban. Majorosi Marianna előtt egy másik karizmatikus előadó, Bocskor Bíborka hangja tölti majd be a teret.A Magashegyi Underground az összes slágerét előadja az államalapítás ünnepe előtti napon. A pannonhalmi borászok, kézművesek színesítik a nyár végi rendezvényt. "A gasztronómia terén előrelépnénk, szeretnénk, hogy minél igényesebb ételek közül választhassanak a látogatók" - tette hozzá Horváth Roland.Az október 7-én tartott bornapra jön a pályája csúcsán lévő Kowalsky meg a Vega, a szintén népszerű Szabó Balázs Bandájával együtt. Az ingyenes Évszakok Fesztivált két hölgy, Zséda és Tóth Vera zárja december 9-én. Megkérdeztük, mennyibe kerül a nyolc produkció? "15 millió forintos büdzséből gazdálkodunk" - válaszolta Horváth Roland.Az Apátsági Múzeumban 2017-ben is folytatódnak a Pannon Esték. A jó hangulatú, tartalmas, gondolkodtató beszélgetésekre alkalmanként 250 jegyet adnak ki. Ebben az évben is teltházra számítanak a szervezők. Február 9-én Molnár Piroska Kossuth-díjas színművész, április 20-án Bálint gazda, szeptember 24-én Lőrincz L. László író, november 16-án Kepes András újságíró vendégszerepel Pannonhalmán."Ami szívfájdalmam, hogy színdarabokkal és filmvetítésekkel egyelőre nem sikerült megérintenünk a helyieket. Nem adjuk fel, idén is hozunk egy-két igényes darabot és filmet Pannonhalmára" - mondta Horváth Roland.