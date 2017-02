Jogerősen elítélték a Lipóton elszabadult hőlégballon pilótáját

A pilótát korábban az elsőfokú bíróság 3 év időtartamra a hőlégballon vezetésétől eltiltotta. Megállapította, hogy aznap este az utasokat 20 méter magasságig emelte fel. A ballont egymástól kb. 5 méterre leállított két járműhöz rögzítette kötéllel, amelyre azok elhasznált állapota miatt a vádlott csomókat is kötött. A hőlégballon légi-alkalmassági bizonyítványa 2010-ben lejárt, s arra a vádlott felelősségbiztosítást nem kötött.



Az esti órákban három utas szállt a hőlégballon kosarába, a vádlott velük együtt megkezdte az emelkedést. A hőlégballon eközben elmozdult az érkező szél hatására, az egyik rögzítőkötél elszakadt, és miközben a futballpálya fölé sodródott, a másik rögzítőkötél is elszakadt. A ballon egy autónak ütközött, majd egy kerítésnek csapódott, s a kupola légvezetékeket szakított el, amelyek egy másik kocsi motorházára estek. A kupola levált és kigyulladva továbbsodródott, majd távolabb a szántóföldre esett. Az egyik utas 8 napon túl, míg a vádlott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.



A Győri Törvényszék helybenhagyta a döntést, de mellőzte a tényállásból azt a korábban rögzített megállapítást, hogy az egyébként 63 éves, gyakorlott pilóta "előzetesen a meteorológiai viszonyokról nem tájékozódott." A bíróságon a férfi az utolsó szó jogán arról beszélt, hogy az időjárási viszonyokról mindig tájékozódik, hiszen ez a legalapvetőbb szakmai követelmény, s ennek a széllökéseknek nem volt előjele. Dr. Jungi Eszter tanácsa szerint ugyanakkor a baj megelőzhető lett volna, ha nem agyonhasznált kötelekkel indulnak el, amelyekre a vezetőjük még csomót is kötött.



Az ítélet jogerős.