Jogerős ítélet - Kuruzslás mindaz, amit dr. Dávid Tamás a hozzá forduló rákos betegekkel tett

Jogerősen is kuruzslásnak minősítette szerdán a bíróság mindazt, amit dr. Dávid Tamás a hozzá forduló rákos betegekkel tett. A másodfokú tárgyalás tele volt érzelmekkel, újságírókkal és az állatorvos humán betegeivel.„Állj csak fel, mutasd meg, milyen egészséges vagy!", biztatta férjét a Győri Törvényszék folyosóján Jánossy Anna Mária. Az asszony nyilvánvalóan dr. Dávid Tamás táborát erősítve vett részt a másodfokú tárgyaláson, ezt nem volt nehéz kitalálni, amikor a sajtó (egyébként valóban nagy számban megjelenő) tagjait azzal köszöntötte: „Mi ez itt, boszorkányüldözés?"Nem az volt, hanem büntetőeljárás, amelyben a vádlott az országos hírű „rákkutató professzor", dr. Dávid Tamás. A vád pedig vele szemben kuruzslás. Első fokon a bíróság e vádpontban bűnösnek mondta ki az állatorvosi végzettséggel rendelkező doktort, aki az őt Lébényben és Budapesten felkereső – zömében rákos – betegeket életmód, étkezési és folyadékbeviteli tanácsokkal látta el (ez önmagában még nem bűncselekmény), emellett megadózisú C-vitamin intravénás beadását javasolta (ez viszont már az). A doktor számlájára írta a vádhatóság azt is, hogy nem egyszer ő beszélte le a pácienseket a kemoterápiáról, annak mellékhatásai miatt. Az viszont nem volt bizonyítható, hogy szolgálatáért pénzt is elfogadott volna.Rákos betegekről van szó, a legfélelmetesebb és legkiszolgáltatottabb helyzet ez, amibe ember kerülhet; nem csoda, ha érzelmekkel teli volt a másodfokú tárgyalás is. Kulcsár Károlyt (őt biztatta a felesége arra, hogy álljon fel, s mutassa meg, hogy a prosztatarákból kigyógyulva milyen jól van már) a tárgyalóteremből ki is küldte dr. Jungi Eszter tanácsvezető bíró. A férfi ugyanis az ügyész szavába vágva tiltakozott a vád ellen. Maga a vádlott nem volt jelen a teremben, volt élettársa, Töreki Ágnes kérdésünkre elmondta, Dávid Tamás állapota az első fokú ítélet óta jelentősen romlott, szívpanaszokkal kórházban is kezelték; most otthon gyakorlatilag fekvő beteg, tolószékkel tudott volna csak eljönni, de inkább nem erőltették ezt.Az utolsó szó jogán tett nyilatkozatát írásban küldte el a vádlott, abban az szerepel, hogy megviselte az eljárás, s őt egyedül a jószándék vezérelte, a kuruzslást visszautasítja. Ezt állította róla a volt élettárs is, aki kérdésünkre, hogy Dávid Tamás elfogadja-e az orvosi segítséget, ő azért szed-e gyógyszert, azt válaszolta: „A szívbetegségére igen, szed."A rákkutatóként híressé vált állatorvos első fokon egy évet kapott, de a büntetés végrehajtását két évre felfüggesztették. Másodfokon az ügyész súlyosbítást kért, elfogadva ugyanakkor, hogy az sem letöltendő, hanem továbbra is felfüggesztett szabadságvesztés marad. Nem az volt tehát a tét Dávid Tamás számára, hogy ha a kuruzslást esetleg jogerősen kimondják, börtönbe kell-e vonulnia. Hanem – ismét csak a volt élettárs szavaira hivatkozva – az, hogy a kuruzsló bélyeget le tudja mosni magáról. Ártatlannak vallotta magát, s védőügyvédje is ezért (illetve az első fokú ítélet hatályon kívül helyezéséért) fellebbezett, de a bíróság az ügyész indítványának adott helyt és súlyosabb ítéletet szabott ki. Dr. Dávid Tamást másfél év szabadságvesztésre ítélte, három év próbaidőre felfüggesztve.Dr. Jungi Eszter tanácsa hosszan indokolt, a legfontosabb mondat mégis az, hogy dr. Dávid Tamás „olyan területre nem tévedhetett volna, ami már a humán orvoslásé". Márpedig ezt tette, nem is kevés ideig: 2010-től 2015-ig, amíg egy bejelentés után az ÁNTSZ vizsgálatot nem indított ellene, s a hatóság részéről feljelentés nem lett.