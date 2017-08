Jobbik - Aláírásgyűjtés Győrben a bérunióért - fotók, videó

„A Jobbik Győrben is megkezdte a béruniós aláírás gyűjtését, mely a nyugat-európai és a keleti-európai bérkülönbségek kiegyenlítését tűzte ki célul" - mondta hétfői, belvárosi sétálóutcán tartott sajtótájékoztatóján Fodor Roland, a párt országgyűlési képviselőjelöltje. Összesen egymillió szignót remélnek március 15-ig, s középtávon szeretnék felzárkóztatni a régió béreit. Győrben több ezer aláírás összegyűjtésében bíznak.„Ha az egymillió szignó összejön, az Európai Bizottság és az Európai Parlament elé kerül az ügy. Tudjuk, hogy hosszú utat kell bejárni az elvi akarat megszületéséig, de bízunk benne, hogy az uniót szétfeszítő kérdés megoldását a többi tagállam is vállalja. A megoldás összetett, s közgazdasági kihívást jelent, de az euró bevezetése is az volt" – mondta. Fodor Roland szerint az akár 4-5-szörös bérkülönbség mindenkinek rossz. Kelet-Európának a több millió kivándorló miatt, a nyugati részen pedig az érkező gazdasági menekültek okán, akik lenyomják az ottani béreket. „A lényeg, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson" - tette hozzá.