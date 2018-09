Jó hír a gazdiknak: újabb 3 kutya wc-t adtak át Adyvárosban

Újabb három egyedi megjelenésű kutya wc-t adtak át Adyvárosban, ezzel ilyen van a városrészben -mondta el Radnóti Ákos alpolgármester, a örzet önkormányzati épviselője.A kutyatoalettekből zacskó húzható ki, mellyel a piszok összegyűjthető, majd utána a zárt tárolórészbe helyezhető el. Egyedi feliratot is kaptak, mely szerint: „egyik adyvárosi kutya sem épes maga után takarítani".Az alpolgármester arra ér mindenkit, figyeljenek oda a öztisztaságra, lakossági érés is volt, hogy újabb ilyen gyűjtő kerüljenek ki, ennek most eleget tettek és minden adott, hogy rend legyen.Elmondta azt is, hogy sajnos korábban egyesek lopkodtá a zacskókat, így nehéz fenntartható a használat, ér mindenkit, hogy ezt ne tegyék.Győrben itt van most már a legtöbb ilyen gyűjtő, a három új helyszín a Barátság Park bejárata mellett, a második az Ifjúság krt.39-nél és a harmadik a Bán A.u, kutyafuttatónál van. Korábban kikerült kettő az adyvárosi tóhoz, az Ifjúság krt. özepéhez és a Szigethy A.út 107.számhoz, ahol 200 lakásos tízemeletes van, illetve egy a Kuopio Parkhoz.