Jégről mentettek a tűzoltók Győrben - fotók

Az elmúlt napok erős lehűlése következtében Győr-Moson-Sopron megyében a legtöbb állóvíz felületén vastag jégréteg alakult ki, amelyek alkalmasak voltak megyénk tűzoltói számára a jégről történő mentés gyakorlásához.A napokban a kapuvári és csornai hivatásos tűzoltók Bősárkányban egy horgásztavon, a soproni hivatásos tűzoltók pedig a Fertő tavon tartottak és tartanak szituációs gyakorlatot, melynek során az elméleti ismereteiket kiegészítve a gyakorlatban is kipróbálták, s begyakorolták a mentéshez szükséges technikákat, eszközöket.Szerda délután pedig a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezett egy sajtónyilvános jégről mentési gyakorlatot az újvárosi tavaknál, ahol a győri hivatásos tűzoltók és a győri speciális mentők segítségével a gyakorlás mellett felhívtuk a figyelmet a jégen tartózkodás veszélyeire is.A mostani gyakorlatok feltételezése szerint egy jégen korcsolyázó személy alatt sportolás közben beszakadt a jég, s a tűzoltók a vonatkozó szabályzat előírásait betartva, megfelelő szakfelszerelésekkel az ő mentését hajtották végre. A tűzoltók először megvizsgálták a jég vastagságát egy kivágott lék segítségével, majd miután meggyőződtek annak biztonságos vastagságáról kezdtek hozzá a gyakorlathoz. Létra és kötelek használatával, hason fekve, hogy súlyuk minél nagyobb felületen osztódjon el, kötélbiztosítással hozták ki a bajba kerülteket.Győrben a speciális mentők egy drónt is bevetettek, ami a kötelet juttatta el a lék szélébe kapaszkodott búvárhoz, majd az önmentés technikáját is megismerhették a gyakorlaton résztvevő sajtó tájékoztatásán keresztül az érdeklő állampolgárok.A gyakorlat során ismertették a legfontosabb szabályokat is: A jégre lépés előtt vizsgáljuk meg annak minőségét. A legbiztonságosabb a jól átlátszó, homogén állapotú jég. Sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint a hómentes helyeken. Legalább 10-12 cm-es jégtakaró szükséges a biztonságos téli jeges sportoláshoz. A jég a tavakon, nyílt vizeken soha nem egyforma vastag, ezért ne kíséreljünk meg rajta átkelni. Lényeges, hogy soha ne egyedül menjünk a jégre kikapcsolódni!Legalább ketten, optimális esetben hárman együtt sportoljunk, így tudunk egymásra figyelni, illetve egymáson segíteni baj esetén. Fontos a ruházat helyes megválasztása. Testhez simuló több rétegű, lehetőleg kis nedvszívó tulajdonságú (termo, orkán, pamut) ruhákat válasszunk. Ezek lassan engedik át a vizet, így ha vízbe esünk, nem nagy súllyal húznak le és lassabban hűl ki a testünk. A jégen nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, könnyebben beszakad a jég. Síbottal vagy bottal ellenőrizzük az előttünk lévő jég vastagságát, szilárdságát.Amennyiben beszakad alattunk a jégtakaró, igyekezzünk megőrizni nyugalmunkat, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a kialakult lékből ki tudjunk szabadulni. A beszakadás pillanatában karjainkat nyújtsuk oldalra és dőljünk egy kicsit előre, hogy minél nagyobb felületen érintkezzünk a jég felszínével. Próbáljuk megakadályozni, hogy fejünk és kezeink a jég alá kerüljenek. Megkísérelhetjük, hogy felfeküdve a víz felszínére a jégtáblára visszajutva továbbra is fekve maradva a part felé vesszük az irányt.Ha észrevesszük, hogy valaki más alatt beszakadt a jég a mentéshez keressünk valamilyen eszközt, amivel a mentést biztonságosabbá tudjuk tenni. Lehetőség szerint ne menjünk közvetlenül a lék szélére, hanem nyújtsunk oda valamit a bajbajutottnak (kötél, faág, levetett ruhadarab egyik felét, stb.).A mentés során használjunk minél nagyobb felületet (deszkalap, létra, stb.), ezzel is csökkentve a beszakadás veszélyét. Ha sikerül a mentés, vegyük le a bajbajutottról a vizes ruhadarabokat, és adjunk rá szárazat, takarjuk be. Kísérjük meleg helyre (fűtött gépjármű, meleg helyiség, stb.), adjunk neki langyos vagy éppen meleg italt, és csak fokozatosan melegítsük vissza a szervezetet. Baj esetén azonnal hívjuk a 105-ös vagy 112-es segélyhívószámot, hogy a segítség a leghamarabb megérkezzen. De ami ennél is fontosabb, hogy kizárólag megfelelő jégvastagság esetén és csak az erre kijelölt helyen merészkedjünk a jégre.