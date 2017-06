Jég dupla whiskyvel: látványos Charlie-gála lesz a győri arénában

Az Audi Aréna az avatása óta rangos sportesemények színhelye volt, ám mellette a kultúra is helyet kap a létesítményben, különös tekintettel a komoly- és a könnyűzenére. Ennek jegyében köszöntötte a keddi sajtótájékoztatón Fekete Dávid alpolgármester Charlie-t: a kiváló rock-, blues-, funk-, jazz-, soul és swingénekes elmondta, hosszú pályafutásában az első alkalom, hogy éppen a születésnapján lép közönség elé: „Nagyon sok emlék köt Győrhöz, több Médiabálnak is meghívott előadója voltam, de ez egy különleges alkalom lesz, az annak megfelelő látványos körítéssel, és ugyancsak kiváló vendég művészekkel."A 150 percesre tervezett élő koncerten a kiválóan képzett zenészekből álló Tátrai Band működik közre. A rekedtes hangú énekes kapcsolata Tátrai Tiborral több, mint 40 évre nyúlik vissza, és főként Charlie hazatérése, 1989 óta teljesedett ki. Ugyancsak fellép az éppen az október 28-i nagykoncert napján 70 éves előadó estjén az általa Cserháti Zsuzsa után fiatal kora ellenére a legjobb magyar énekesnek tartott Tóth Vera. A szülinapi házibuli fellépőit vokál teszi teljessé, az előadás külsőségeiben sem ígérkezik mindennapinak, a 16 méteres színpadon 13 ledfal, vizuál, valamint 5 óriáskivetítő szolgálja a maradéktalan zenei élvezetet.A Könnyű álmot hozzon az éj, a Nézz az ég felé, a Jég dupla whiskyvel, az Az légy, aki vagy című dalok mellett természetesen elhangzik a többi ismert sláger, így a New York, New York is. Utóbbihoz kapcsolódik, hogy a jegyet váltók sorsoláson vesznek részt, melynek nyereménye egy repülőút az amerikai metropoliszba. Három szektor jegyvásárlói pedig az énekes Ami soul, az szól című életrajzi könyvét és lemezt is kapnak ajándékba. „Ismerem és szeretem Győrt, igazi zenei városnak tartom a filharmónia által is. Sok ezer fellépésem után a legkiválóbb hely a születésnapom megünneplésére. Boldognak érzem magam, az egészségem is engedi életutam bemutatását, benne kihagyhatatlan dalaimmal" – ígérte befejezésül Charlie.