Jedlik és a spriccer-sztori - Avagy mióta lépünk hosszút?

Néhány belvárosi helyszín megismerése után érkeztünk a szódásüveget formázó szökőkúthoz a győri fröccsnapok utolsó fesztiválnapján, vasárnap este. A Gyere Győrbe idegenvezetője, Kauker Bálint kalauzolta el a körülbelül negyven fős csapatot. A másfél órás városfelderítés a török időktől egészen a fröccs megszületésének napjáig felölelte a helyi történelmet.Hangulatos utcákon, közökön átsétálva, majd az árnyékos pontokon meg-megállva hallhattuk a múlt egy-egy érdekes darabját. A Fröccs-szökőkútnak is becézett Jedlik-csobogó a séta utolsó állomása volt, előtte pedig hét olyan helyszínt néztünk meg közelebbről, amik a legkedveltebb győri legendák idejére repítették vissza a fesztiválozókat.

Amikor a bencések Tihanyban töltötték nyári szabadidejüket, a környékbeli savanyú vízzel itták a bort. A Balatonról visszatérve mondták Jedliknek, hogy miért is nem állít elő ilyen vizet? A feladat adott volt: széndioxid feloldása vízben. Ehhez először kénsavat kellett csepegtetnie valamilyen karbonát tartalmú anyagra. Elő is állt a széndioxid, ezt juttatta a vízbe a feltaláló, akit a mai napig a szódavíz-gyártás atyjának nevezünk

A 2018-as TAPS-gálán Új Érték-díjban részesült a tematikus városnézéseket és élményprogramokat szervező Gyere Győrbe csapata. A kitüntetést Csobayné Pintér Éva ügyvezető-igazgató vette át.

– mondja Kauker Bálint, miközben a nap türkizes színre festi a szökőkút üvegét.Az idegenvezető arról is mesélt, hogy a fröccsöt először németesen spriccernek nevezték, majd egy szüret alkalmával Vörösmarty Mihály keresztelte át.A hét helyszínről röviden:1.egykori helye, amit a mai Baross út vöröses színű téglái jeleznek – Ma is emlegetik azt a legendát, mi szerint úgynevezett fénytávíróval (tükrök segítségével) egy éjszaka alatt jutott el a Habsburgokhoz annak a híre, hogy a magyarok visszafoglalták a törököktől a győri várat.2.– A Kazinczy utca 21. szám alatt található ház falán fedezhetjük fel Szent Rozália alakját, aki a pestisben megbetegedettek védőszentje. Sokan hittek/hisznek abban, hogy az őt megformázó alkotások segítenek a komoly betegségek leküzdésében.3.– A szoborpárosnál a „győri csuda" legendáját osztotta meg velünk Kauker Bálint, ami szerint egy férfit – több óra leforgása után – sikerült újraéleszteni egy Jedlik által feltalált szerkezettel.4.– Ennek a híres épületnek a pincebörtönében raboskodott a lőcsei fehér asszony, Géczy Julianna, akit a mai Széchenyi téren kínoztak és öltek meg.5.– A kismegyeri csata a franciák győzelmével zárult, akik elfoglalták a győri várat. Öt hónapon át voltak a városban, ez idő alatt az Apátúr-házat is bevették. A csata után nem más vendégeskedett ebben a híres épületben, mint maga Napóleon.6.– Az ide köthető legendát a legtöbb győri ismeri, a Vaskakas története mellett valószínűleg ez a legkedveltebb. Az elbeszélés úgy szól, hogy a vándorló kézműves inasok Győrben tartózkodásuk bizonyítékaként egy-egy szöget vertek a tuskóba. Valójában egy 19. századi fűszerkereskedő vette, aki üzleti cégérként használta. Mintául egy bécsi vastuskó szolgált, éppen úgy, ahogy ebben a korban oly sok mindennek.7.– A hangulatos közön átsétálva érkeztünk meg a Jedlik-csobogóhoz, a belvárosi túra megkoronázásaként. Sok hasonló nevű kis köz lelhető fel Győrben, utalva a régi kereskedelmi szokásokra: minden utcában mást és mást vásárolhattak meg a régiek, hol tejfölt, hol kenyeret.