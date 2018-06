Játszva versenyeznek a kutyák vasárnap Győrzámolyon - Az A-Team AGILITY Győr csapata ismét megrendezi az A-TEAM Kupát

Minden kutyának szüksége van rendszeres fizikai és agyi munkára, hogy kiegyensúlyozott, jól kezelhető legyen. Az agility ilyen összetett feladatot biztosít gazdinak és kutyának egyaránt. Kiválóan alkalmas a lakásban tartott, gyakran unalmában zajongó, romboló kutyus lemozgatására, lefárasztására, a kutya-gazdi kapcsolat minőségének javítására.(A Tiéd is, csak talán már megunta, hogy nem veszed ezt észre! ;) )Ebben a sportban ezt a játékos kedvet használjuk. Dicsérettel, jutalmazással tanítjuk a kutyákat. Gazdi és kutyája között olyan szintű összeszokottság és együttműködés alakul ki az edzések során, aminek segítségével a kutya a legapróbb jelekből tudja, mit szeretne a gazdája, és boldogan teljesíti is azt.Egy 20x40 m-es területen állítja fel a bíró a kb. 20 akadályból álló pályát. 14 féle akadály létezik, ezek sorrendjét és a pálya vonalvezetését a bíró tervezi meg. A különböző szinten lévők a szintjüknek megfelelő nehézségű pályát kapnak. A versenyzők egy egynapos versenyen 2-3 különböző pályát teljesítenek.A gazdi és kutyája együtt futnak végig a lehető legrövidebb idő alatt, úgy, hogy a kutya minden akadályt a megfelelő sorrendben, lehetőleg hiba nélkül teljesítsen. A felvezető hang és kézjelekkel irányítja a kutyát. Az a páros győz, aki hiba nélkül a legrövidebb idő alatt teljesíti a pályát. A hibákért büntetőpontok járnak, melyeket hozzáadnak az időeredményhez. Így alakul ki a végleges sorrend.Abból a szempontból rendhagyó a verseny, hogy az idei Európa bajnokság egyik bírója Sabrina Hauser Ausztriából bírál a versenyen az egyesület elnöke Pirity Árpád (többszörös világbajnoki dobogós) társaságában.Agilityben az év legnagyobb létszámot felvonultató versenye az Európa bajnokság.Az Európa bajnokságon bíráló bíró pályáin általában a kijutottak mind nagyon szívesen futnak, hogy kicsit megismerjék a bíró stílusát, bírálati szempontjait.Maximálisan 150 nevező fogadására alkalmas a rendezvény, hogy időben befejeződjenek futamokat., a hazai élvonal jelentős része indul. Az ország számos tájáról érkeznek a legjobb agilitysek akik értékes nyereményeket nyerhetnek díjazottként, például: Kutya hámok, pórázok, játékok..A helyszínen kutyafelszereléseket, jutalomfalatokat árusító stand is lesz, ahol minden érdeklődő vásárolhat gazdag választékból.A sportpálya fedett lelátóval rendelkezik és a verseny ideje alatt a büfé is üzemelni fog.