Játszótér épül a győri kórház udvarában

„Mozgalmas időszak ez, ami a győri játszótereket illeti. A Lurkó Alapítvány tavaly keresett meg minket az álmukkal, hogy épüljön játszótér a kórház udvarában is. Az önkormányzat az ötlet mellé állt és 12,5 millió forinttal támogatja azt. A fennmaradó összeget az Alapítvány finanszírozza. Jó gondolatnak tartom, hogy így a szabadban, biztonságos körülmények között kapcsolódhatnak ki azok a beteg gyerekek, akik nincsenek ágyhoz kötve" – fogalmazott Radnóti Ákos alpolgármester a csütörtöki sajtótájékoztatón.



A területen már a fákat is kivágták. A gyerekek itt szülők, önkéntesek, gyógytornászok és gondozók felügyelete mellett játszhatnak majd. De lesznek rehabilitációt segítő elemek is, amiket a felnőttek is használni fognak.



Az Alapítvány elnöke, Zajovicsné Vizer Bernadett elmondta, önkénteseikkel már 16 éve jelen vannak a kórházban, ahol három játszóházban, játékkal és kézműveskedéssel segítik a fekvő gyerekek gyógyulását. De azokra a kicsikre is gondoltak, akik nincsenek ágyhoz kötve, így jött a játszótér ötlete.



Dr. Tamás László, a kórház főigazgatója pedig elmondta, a terület eddig elhagyatott, parkos rész volt. Itt már parkolók épültek, de lesz világítás és a kórházzal összekötő járda is. Közel van innen a gyermekosztály. Ez a beruházás is azt szolgálja, mint a Lurkó Alapítván törekvései, hogy a gyerekek otthon érezzék magukat a kezelés alatt.