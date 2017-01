Játssz velünk, és nyerj Rapülők koncertjegyet!

A játék elnevezése

: RAPÜLŐKÉbredj fel a téli álomból, és játssz velünk, hogy megnyerd a február 24-én, pénteken megrendezésre kerülő Rapülők koncertre a 3 darab páros jegy egyikét!

2017. január 26-tól 2017. január 28-igA háromnapos játék ideje alatt naponta felteszünk egy kérdést. Válaszoljon helyesen mind a 3 játékkérdésre, töltse ki az adatmezőt, és küldje be! Címünk: Lapcom Zrt., 9002 Győr, Pf. 28. A borítékra kérjük, írja rá„RAPÜLŐK": 3 darab páros koncertbelépő a február 24-én a Papp László Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő RAPÜLŐK Áj láv jú! koncertreA RAPÜLŐK játék időtartama alatt egy játékos több sorozatot is beküldhet a 3 játékkérdésre adott helyes válasszal kitöltött játékszelvényből.A pályázatok beérkezési határideje: 2017. február 3.2017. február 6-án a Kisalföld kiadójában (Cím: 9021 Győr, Újlak utca 4/a)A nyerteseket levélben értesítjük, nevüket a sorsolást követő napon a Kisalföld napilapban közöljükA nyertesek a nyereményt postai úton kapják meg. A nyertes helyett írásbeli meghatalmazottja is jelentkezhet a nyereményért. A meghatalmazást két tanú aláírásával (lakcím, személyi igazolvány szám) kell ellátni, valamit tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyi adatait is.1.) Egy borítékban a 3 játékkérdésre adott helyes választ kell beküldeni. Ha a játékos egy borítékban nem a 3 különböző kérdésre adott választ küldi be, vagy a feltett kérdésekre helytelenül válaszol, az érvénytelen pályázatnak minősül.2.) A sorsoláson csak azon természetes személyek vehetnek részt, akik az eredeti – kiadványokból kivágott –, legalább nevükkel, címükkel kitöltött szelvényt juttatják vissza a LAPCOM Kiadó Zrt.-hez akár személyesen, akár postai úton. A LAPCOM Kiadó Zrt. vagy megbízottja jogosult ellenőrizni az adatok valódiságát, s kizárhatja a valótlan adatokat tartalmazó vagy a természetes beazonosításhoz szükséges adatokat hiányosan tartalmazó szelvényt.3.) Egy játékos csak egyszer nyerhet.4.) A sorsoláson kihúzott pályázatok helyességét a sorsolási bizottság a húzások után egyenként ellenőrzi. Érvényesnek csak az a pályázat minősül, amelyben a 3 különböző játékkérdésekre adott helyes válasz szerepel. Amennyiben a kihúzott pályázat érvénytelen, póthúzásra kerül sor, melyek száma maximálisan 20 lehet.5.) A LAPCOM Kiadó Zrt. fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban.6.) A LAPCOM Kiadó Zrt. kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.7.) A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A játékszabályok elfogadásával minden játékos tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) megjelenik a Kisalföldben.8.) A játékban részt vehet minden 18 évet betöltött természetes személy, kivéve a LAPCOM Kiadó Zrt. munkatársai és azok közeli hozzátartozói.9.) A játék részletes szabályzata megtalálható a www.kisalfold.hu oldalon.10.) A Lapcom Zrt. a megadott adatokat kizárólag a játék lebonyolításához használja fel.