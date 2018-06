Jaksity Kata műsorvezető idén a ménfőcsanaki Csupor Attiláékon segít

Jaksity Kata (balról az első) tavaly egy idősek otthonában töltötte jótékonysági születésnapját a lakók nagy örömére.

Attilának és fiainak

Aki pénzzel szeretne segíteni Csupor Attiláékon, az a Sorslámpás Egyesület számláján teheti meg, „Attilának és fiainak" közleménnyel. A számla száma: 10918001-00000063-07600002.

Tizenhat évvel ezelőtt Jaksity Kata elhatározta, hogy születésnapját valamiféle jótékonykodással ünnepli. Az ismert műsorvezető első alkalommal olyan ajándékkoncertet szervezett, amelynek bevételét, 2,5 millió forintot a budapesti Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóháznak ajánlotta fel, ahol speciális korai fejlesztéssel, halmozottan sérült gyerekekkel foglalkoznak.Közben megszületett – ahogy ő fogalmazott – „hobbiegyesülete", a Sorslámpás Egyesület, amelynek tagjai elsősorban üzletasszonyok és nyugdíjasok, akikkel önkéntes akciókat szerveznek és amivel tudják, támogatják, segítik a szükségben élőket, rászorulókat – például idősekkel, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó – intézményeket. Jaksity Kata volt, hogy hatgyerekes, egyedülálló anyán segített önkénteseivel és a Sorslámpás Egyesület tagjaival berendezték a házát, tartós élelmiszert, ruhákat, játékokat vittek nekik, tavaly pedig egy idősek otthonában tartotta szülinapi buliját az ott lakók nagy örömére, de szervezett művészetterápiás programot bántalmazott nőknek is.– A jószolgálati munkának nem mindig a pénz a lényege. Sokszor elég csak a jó szó, a szeretet. Előfordult, hogy nyugdíjas tagjaink, a „nagyik", akik imádnak sütni, süteményekkel kedveskedtek az egyik gyerekotthon lakóinak, egyik tagunk pedig rendszeresen bejár a vakok iskolájába és mesél a gyerekeknek – említette a műsorvezető.Idén a ménfőcsanaki Csupor Attilát segíti adományokkal, aki epilepsziával küzd és egyedül neveli a daganatos fiát és két bátyját. Jaksity Katának egyik újságíró ismerőse ajánlotta figyelmébe a Kisalföldben róluk megjelent írást.– Nekik bútorokra, ruhákra és tartós élelmiszerekre lenne nagyon szükségük, de pénzadományt is szívesen fogadnak. Eddig szépen gyűlt össze pénz, a kért három fotelágy is megvan már. Szekrénynek, szekrénysornak is nagyon örülnének a fiúk, mert már nagyon rossz állapotban van a mostani. De bármilyen ifjúsági szobába való bútor, berendezés nagy segítség lenne. Ezenkívül természetesen jó állapotú ruhák, cipők, kamasz fiúknak szóló játékok, ágynemű, törülköző és tartós élelmiszer is nagyon jól jön nekik. Most szervezem, hogy sikerüljön eljutniuk egy régen vágyott családi nyaralásra. Az adományokat az egyesület raktárában gyűjtjük és majd a közeljövőben önkéntesek segítségével elviszem nekik.