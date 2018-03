Izgalmas év elé néz az Audi Győrben - jön a Q3, indul az elektromos motorok gyártása - fotók

Az AUDI HUNGARIA Zrt. jó eredményekkel zárta a 2017-es üzleti évet: a vállalat a motorgyártás területén 1 965 165 (2016: 1 926 638, +1,9%) erőforrást gyártott. A járműgyártásban 105 491 autó (2016: 122 975, -16,5%) hagyta el a győri gyártócsarnokot.A prémiumgyártó 7 214 millió euró árbevételt ért el (2016: 7 136 millió euró, +1%). Az elmúlt év végén 12 307 munkatársat (2016: 11 631, +5,8%) foglalkoztatott az Audi Hungaria. A vállalat bizakodva tekint a jövőbe: az Audi Konszern elektromos meghajtásainak sorozatgyártása és az Audi Q3 gyártása idén nyáron kezdődik.A 2017-es üzleti évben az Audi Hungaria 442 millió euró összegű beruházást (2016: 304 millió euró, + 45%) valósított meg. Az összberuházás volumene a vállalat alapítása óta 8 753 millió eurót tesz ki. Az Audi Hungaria Magyarország egyik legmeghatározóbb és legnagyobb árbevételű vállalata és az ország legnagyobb beruházóinak egyike."Kihívásokkal teli gazdasági keretfeltételek ellenére az Audi Hungaria elmúlt üzleti évét stabil eredményekkel zártuk. Büszke vagyok arra, hogy a motorgyártásban ismét túlszárnyaltuk az előző évi gyártási volument. A járműgyárban elkezdtük az Audi RS 3 Limousine sorozatgyártását", mondta Achim Heinfling az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke. "Jelentős szerepet töltünk be az Audi Konszernen belül és eredményeinkkel ismét nagyban hozzájárultunk az Audi versenyképességéhez".Az Audi Hungaria 1 965 165 motort gyártott az elmúlt évben. Ezzel az eredménnyel a győri vállalat továbbra is a világ egyik legnagyobb motorgyára. Az Audi Hungaria 2017-ben hat különböző Otto-, illetve három különböző dízelmotor-variánst gyártott 63kW (86LE) és 470kW (639 LE) teljesítményintervallumban. A vállalat mintegy 6 000 munkatársa több mint 9 000 motort gyártott naponta a Volkswagen Konszern 32 járműgyártó telephelye számára.Az Audi Hungaria további lépéseket tett az okos gyár irányába: a négyhengeres Otto-motorok gyártósorán a meglévő ember-robot együttműködés jegyében további robotkollégákat helyeztek üzembe.A járműgyártás területén 105 491 négykarikás autó készült. A járműgyártás közel 4 500 munkatársa az Audi TT Coupé, TT Roadster, A3 Limousine és A3 Cabriolet modelleket gyártotta teljes gyártási mélységben. 2017-ben kezdődött az Audi Hungariánál az Audi RS 3 Limousine sorozatgyártása, mely az Audi első RS kompakt limuzinja.A műszaki fejlesztés Győrben az elmúlt években egyre nagyobb jelentőséget kapott. 2017-ben a járműfejlesztés tovább bővítette kompetenciáit. Meghajtások tesztelésére újabb vizsgálóberendezéseket helyeztek üzembe, valamint egy Magyarországon egyedülálló járatópadon teljes járműveket tudnak vizsgálni. A tesztelésekre különböző útfelületek szimulációjával van lehetőség.2017-ben a vállalat közel 300 000 karosszériaelemet és alkatrészt gyártott az Audi- és Volkswagen Konszern 25 exkluzív- és sportmodellje, például az Audi RS 6 és az Audi R8 számára. A győri Szerszámgyár a Volkswagen Konszern legsportosabb modelljei számára is gyárt karosszéria-elemeket.A 12 000. munkatárs az Audi Hungaria karosszériaüzemében állt munkába. A tavalyi év végén a vállalat 12 307 munkavállalót foglalkoztatott. Az Audi Hungaria az ország egyik legvonzóbb munkáltatójaként nagy hangsúlyt fektet munkatársai szakmai és szakmán túli képzésére, valamint a jövő generáció oktatására.Az Audi Hungaria és a Széchenyi István Egyetem több mint tíz éve folytat stratégiai együttműködést. A duális felsőfokú képzés kínálata 2017-ben a villamosmérnök és járműmérnök szakok mellett a gépészmérnök szakkal bővült.Az Audi Hungaria bizakodva tekint a jövőbe: az Audi Konszern központi motorgyártó vállalataként zászlajára tűzte az alternatív hajtástechnológiákat. 2018-ban a motorgyártás palettája az elektromos meghajtásokkal bővül. Gőzerővel folynak a sorozatgyártás előkészületei. A e-motorgyártás területén az Audi Hungaria egy teljesen új gyártási koncepciót valósít meg, a moduláris gyártást. A járműszereldében kialakított gyártószigetek között a logisztikai feladatokat vezető nélküli szállító eszközök végzik.A járműgyártás termékpalettája egy további modellel bővül: a győri gyártó telephelyen 2018-ban kezdődik az Audi Q3 sorozatgyártása. A SUV gyártásához egy új, 80 000 négyzetméteres karosszériagyárat építettek fel."Az Audi Hungaria okos megoldásokkal és a legmodernebb technológiákkal készül a jövőre. Az autóipar kihívásaira új termékekkel, új termelési technológiákkal és elhivatott munkatársi csapatunkkal válaszolunk. Az Audi Hungaria a 25 év tapasztalatával, jövőbe mutató beruházásokkal, szaktudással és lelkesedéssel felkészült a következő 25 évre", mondta Achim Heinfling.